대한체육회, 국제대회 옵서버 프로그램 성료…양구 당구월드컵 현장서 실무교육

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한체육회가 세계3쿠션 당구월드컵과 연계한 국제대회 옵서버 프로그램을 통해 국내 체육단체와 지방자치단체 관계자들의 국제대회 운영 역량 강화에 나섰다.

대한체육회는 지난 5일부터 6일까지 이틀간 강원특별자치도 일원에서 '2026년 제3차 국제대회 옵서버 프로그램'을 개최했다고 9일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 2026년 제3차 국제대회 옵서버 프로그램. [사진=대한체육회] 2026.11.09 football1229@newspim.com

이번 프로그램은 '2026 양구 세계3쿠션 당구월드컵'과 연계해 마련됐다. 국제대회 유치와 개최에 필요한 실무 경험을 공유하고 체육단체와 지방자치단체 간 협력을 확대하는 데 중점을 뒀다.

대한체육회는 2020년부터 국내에서 열리는 국제대회를 활용해 옵서버 프로그램을 운영하고 있다. 참가자들이 대회 준비 과정과 경기 운영 현장을 직접 살펴보며 국제대회 개최에 필요한 전문지식과 실무 능력을 쌓도록 지원하는 사업이다.

이번 행사에는 회원종목단체와 지방자치단체 관계자 등 50여 명이 참가했다.

첫날인 5일에는 대한당구연맹과 큐스코, 허리우드, 대한양궁협회 등 4개 기관 관계자들이 실무 중심 강연을 진행했다.

대한당구연맹은 국제대회 개최 준비 과정과 국제연맹과의 협력 사례를 소개했다. 당구 디지털 플랫폼 업체인 큐스코는 경기 기록 관리 시스템 운영 방식을, 허리우드는 국제대회 후원과 공식 용품 공급 사례를 공유했다.

대한양궁협회는 해외 옵서버 프로그램 참가 경험을 바탕으로 국제대회 운영에 필요한 실무 정보를 전달했다.

이어 참가자들은 '2026 양구 세계3쿠션 당구월드컵 연계 프로그램 기획'을 주제로 조별 활동을 진행했다. 대회와 연계할 수 있는 프로그램을 직접 구상하고 체육단체와 지방자치단체가 협력해 대회를 활성화하는 방안을 논의했다.

단체별 소개와 교류 간담회도 마련돼 참가 기관들이 정보를 공유하고 협력 관계를 넓히는 시간을 가졌다.

둘째 날인 6일에는 양구종합스포츠타운을 방문해 세계3쿠션 당구월드컵 경기시설과 대회 운영 현장을 둘러봤다.

참가자들은 대한당구연맹 관계자의 안내를 받아 경기 준비 과정과 시설 운영 현황을 확인했다. 이어 실제 경기를 관람하며 국제대회 운영 방식에 대한 이해를 높였다.

대한체육회는 올해 총 세 차례 옵서버 프로그램을 진행했다. 지난 4월 30일부터 5월 1일까지 인천 남녀 사브르 국제그랑프리펜싱선수권대회와 연계한 1차 프로그램을 개최했고, 6월 10~11일에는 강릉세계마스터즈탁구선수권대회와 연계해 2차 프로그램을 운영했다.

[서울=뉴스핌] 2026년 제3차 국제대회 옵서버 프로그램. [사진=대한체육회] 2026.11.09 football1229@newspim.com

이번 양구 세계3쿠션 당구월드컵을 끝으로 올해 세 차례의 프로그램을 모두 마무리했다. 국제대회 옵서버 프로그램은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 재정 후원으로 운영된다.

대한체육회는 내년에도 국내 개최 국제대회와 연계한 현장 중심의 실무교육을 이어갈 계획이다. 이를 통해 국제대회 유치·개최 역량을 높이고 체육단체와 지방자치단체 간 협력 기회를 확대할 방침이다.

football1229@newspim.com