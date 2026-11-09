대한체육회, 스포츠의학 세미나 개최…아시안게임 의무 지원 성과 공유

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한체육회가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 진행한 스포츠의학 지원 성과를 공유하고 국가대표 선수들의 부상 예방과 재활 체계 개선 방안을 논의했다.

대한체육회는 지난 6일부터 7일까지 이틀간 충북 증평 벨포레 리조트에서 '2026년 스포츠의학 세미나'를 개최했다고 9일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 대한체육회가 충북 증평 벨포레 리조트에서 '2026년 스포츠의학 세미나'를 지난 6~7일에 진행했다. [사진=대한체육회] 2026.11.09 football1229@newspim.com

이번 세미나는 아이치·나고야 아시안게임에서의 의무·과학 지원 성과를 점검하고 향후 국제대회에서 국가대표 선수들에게 제공할 의무 지원 체계의 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

행사에는 김택수 국가대표선수촌장과 박상현 한국스포츠과학원장을 비롯해 국가대표 지도자, 전담팀 관계자, 전임감독 등 150여 명이 참석했다.

로빈 미첼 국제올림픽위원회(IOC) 건강의과학위원회 위원장과 이재정 국회 문화체육관광위원장은 지난해에 이어 영상으로 축하 메시지를 전했다.

세미나는 이틀 동안 총 9개 주제로 진행됐다. 첫날인 6일에는 아시안게임 메디컬센터 의무 지원 성과와 분산 개최 대회의 물리치료 지원 사례 등이 소개됐다.

특히 아시안게임 양궁 대표팀의 부상 예방 성과를 데이터로 분석한 발표와 스포츠과학 지원 사례를 공유하는 강연이 마련됐다.

선수 재활과 경기 복귀에 관한 논의도 이어졌다. 재활 과정에서 신체의 대칭성을 경기 복귀(Return to Play·RTP) 판단 기준으로 활용할 수 있는지 살펴보고, 스포츠 손상 이후 재활과 복귀 절차를 점검했다.

둘째 날인 7일에는 선수들의 훈련 강도 적절성을 평가하는 방법과 메디컬센터의 부상 복귀 프로젝트 운영 절차를 주제로 강연이 진행됐다.

김택수 국가대표선수촌장은 "국가대표선수촌 메디컬센터와 종목 지도자 간 정보를 공유하는 것이 이번 세미나의 핵심 목적"이라며 "지속적인 교류를 통해 국가대표 선수들의 경기력 향상에 실질적인 시너지 효과를 내겠다"고 밝혔다.

football1229@newspim.com