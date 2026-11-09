대한체육회, IOC 창립 기념 '올림픽의 날' 기리는 올림픽데이런 성료

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회가 국제올림픽위원회(IOC)의 창립을 기념하는 '올림픽의 날'을 기념하는 '올림픽데이런2026'을 성료했다.

대한체육회는 "지난 8일 서울 올림픽공원 88잔디마당 일대에서 약 6000명의 러너가 참가한 가운데 '올림픽데이런 2026'을 개최했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 대한체육회는 지난 8일 서울 올림픽공원 88잔디마당 일대에서 약 6000명의 러너가 참가한 가운데 '올림픽데이런 2026'을 개최했다. [사진=대한체육회] 2026.11.09 willowdy@newspim.com

'올림픽데이런'은 국제올림픽위원회(IOC)의 창립을 기념하는 '올림픽의 날(Olympic Day)'의 의미를 알리고, 국민 누구나 함께 달리며 도전의 기쁨과 서로를 응원하는 즐거움을 나누는 국민 참여형 스포츠 축제다. 특히 올해는 1988 서울올림픽의 역사와 감동이 깃든 올림픽공원에서 개최돼 그 의미를 더했다.

행사는 5km와 10km 두 개 부문으로 진행됐다. 참가자들은 각자의 체력과 목표에 맞춰 올림픽의 역사와 감동이 깃든 공간을 달리며, 기록이나 순위에 얽매이지 않고 서로를 격려하는 가운데 도전과 완주의 기쁨을 나눴다.

이날 행사에는 올림픽 무대에서 대한민국을 대표해 활약한 올림피언 5명도 함께했다. 근대5종 전웅태, 쇼트트랙 최민정, 수영 황선우, 유도 허미미·김민종가 참가자들의 출발을 응원하고, 팬사인회를 통해 시민들과 직접 소통하며 올림픽의 감동을 일상 속 스포츠 현장으로 이어갔다.

행사장에서는 다양한 체험 프로그램과 이벤트가 마련돼 참가자와 가족들이 함께 즐기는 스포츠 축제의 장이 펼쳐졌다. 파워에이드, 카스, CJ, 업비트, 비비고를 비롯한 후원사들도 현장 프로그램에 참여해 다양한 즐길 거리를 제공하며 행사의 열기를 더했다.

[서울=뉴스핌] 대한체육회는 지난 8일 서울 올림픽공원 88잔디마당 일대에서 약 6000명의 러너가 참가한 가운데 '올림픽데이런 2026'을 개최했다. [사진=대한체육회] 2026.11.09 willowdy@newspim.com

대한체육회 이진숙 부회장은 개회사에서 "올림픽 정신은 세계 최고의 선수들이 경쟁하는 경기장뿐 아니라, 일상에서 스포츠를 즐기고 자신의 목표에 도전하는 우리 모두의 삶 속에도 살아 있다. 오늘 이곳에 모인 여러분이 바로 올림픽 정신을 실천하는 주인공"이라며 "대한체육회도 더 많은 국민이 일상에서 스포츠를 즐기고 그 가치를 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 대한체육회는 앞으로도 올림픽데이런을 통해 올림픽의 가치를 국민과 공유하고, 누구나 일상에서 스포츠를 즐길 수 있는 참여형 스포츠 문화를 확산해 나갈 계획이라고 밝혔다.

willowdy@newspim.com