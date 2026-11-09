용인특례시, 취약계층 1500가구에 김장김치 15t 전달

AI 핵심 요약beta
- 용인시는 9일 사랑나눔 김장축제를 열고 김장김치 15t을 마련했다
- 자원봉사자 등 300여명은 김치 1500상자를 포장했다
- 김치는 읍·면·동과 복지기관을 통해 취약계층에 전달될 예정이다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 김장김치 15t을 담가 지역 내 1500가구에 전달한다.
용인시는 9일 처인구 세리박위드용인에서 '2026 용인 사랑나눔 김장축제'를 개최했다고 밝혔다.
용인시자원봉사센터가 주최한 이번 행사에는 이상일 용인특례시장과 지역 기업·단체 관계자, 자원봉사자 등 300여명이 참여했다.
참가자들은 배추에 양념을 버무리고 김치를 포장하며 나눔의 의미를 더했다.
이날 마련된 김장김치는 10㎏씩 모두 1500상자로 포장됐다.
김치는 지역 내 읍·면·동 행정복지센터와 사회복지기관을 통해 경제적 어려움 등으로 겨울철 김장을 준비하기 어려운 취약계층 가구에 전달될 예정이다.
이상일 시장은 "용인시자원봉사센터는 매년 어려운 이웃을 위한 사랑의 김장축제를 열고 있다"며 "훈훈한 마음과 사랑이 담긴 김치가 어려운 이웃에게 행복을 전할 수 있을 것"이라고 말했다.
이어 "따뜻한 마음이 지역 곳곳에 전달되면서 용인특례시가 따뜻하고 살기 좋은 도시라는 평가를 받을 수 있었다"며 "김치 나눔을 위해 후원과 봉사에 참여한 기관·단체와 자원봉사자들에게 감사드린다"고 덧붙였다.
김장축제에 사용된 재료는 지역경제 활성화를 위해 용인 지역 업체에서 구매했다.
이번 행사에는 용인상공회의소 경영인아카데미 14기, ㈜크루버스, 재단법인 서울의과학연구소, ㈜지솔알이에이치, 사단법인 용인애향회, 사단법인 유압크레인용인협회, ㈜태종에프디, ㈜현진에버빌, ㈜협진코퍼레이션, 메디필드 한강병원, 사단법인 건설기계사업자협의회 경기도용인지회, 시민 최민숙 씨 등이 총 5885만원을 후원했다.
seraro@newspim.com