동해시, 노사민정협의회 공동선언대회 개최

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 9일 노사민정협의회 본회의와 공동선언대회를 개최하고 지역 고용·노동 문제 해결을 위한 공동의 의지를 다졌다고 밝혔다.

이날 행사에는 80여 명의 노사민정 관계자가 참석했다. 본회의 후 대회의실에서 공동선언대회가 진행됐다.

동해시 노사민정협의회 공동선언대회.[사진=동해시] 2026.11.09 onemoregive@newspim.com

본 회의에서는 올해 협력 활성화 사업 추진 현황을 공유하고 '상생과 협력으로 만드는 더 좋은 일자리, 더 안전한 동해'를 주제로 한 공동선언문이 채택됐다.

선언대회에서는 각 주체별 실천 과제를 대외적으로 선포했다. 노동계는 상호 존중과 신뢰 기반으로 대화와 타협을 통한 상생의 노사문화 확산을, 경영계는 청년·중장년·여성 등의 지역 맞춤형 일자리 창출과 고용안정을 위해 노력할 것을 약속했다.

시민사회는 지역기업의 경쟁력과 판로 확대를 통한 상생경제 실현을 강조했다. 동해시는 노사민정협의회가 지역 고용·노동 현안을 해결하는 실질적인 사회적 대화기구로 발전할 것이라고 밝혔다.

동해시는 이번 선언을 통해 의견 교환을 넘어 급변하는 경제 환경 속에서 일자리 안정과 기업 성장을 도모하는 사회적 대화기구로 거듭날 방침이며 각 주체가 선언문을 이행할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다고 덧붙였다.

이재국 경제과장은 '좋은 일자리와 안전한 일터는 노·사·민·정 모두의 협력이 필요하다'며 "앞으로 협의회를 중심으로 기업하기 좋은 지속 가능한 동해를 만들 것"이라고 말했다.

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