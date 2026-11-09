동해시, 중국 상해서 열리는 국제 식품 박람회 참가

AI 핵심 요약beta
- 동해시는 9일 중국 상해 국제 식품박람회 참가를 밝혔다
- 동해시는 홍보관을 운영하며 농수산 가공상품을 선보인다
- 사과즙·더덕즙·막걸리 등으로 해외 수출 판로를 넓힌다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 지역 농수산 가공상품의 우수성을 알리고 해외 수출 판로를 넓히기 위해 중국 상해에서 열리는 대규모 국제 식품 박람회에 참가한다고 9일 밝혔다.
동해시 농업기술센터에 따르면 오는 10일부터 12일까지 3일간 중국 상해 신국제엑스포센터에서 '제1회 상해 K-푸드 월드엑스포'가 개최된다.
상해 신국제엑스포센터는 매년 여러 대규모 국제 박람회가 열리는 중국 최대 규모의 전시 공간으로 해외 시장 진출의 최적지로 알려져 있다. 특히 이번 엑스포는 제29회 상해세계식품전(FHC)과 같은 시기에 열려 전 세계 50개국에서 19만 여명이 몰릴 것으로 예상된다.
동해시는 K-푸드 특별관 내에 '동해시 홍보관'을 운영해 지역 농가와 기술센터의 적극적인 지원으로 육성한 고품질 가공상품을 해외 소비자에게 알리고 현지 유통 바이어와의 수출 네트워크를 적극적으로 구축할 예정이다.
이번 박람회에서 동해시는 ▲사과즙 ▲사과젤리 ▲더덕즙 ▲사과쨈 ▲토마토쨈 ▲말랑마토 워터젤리 ▲더담 막걸리 3종 등 동해시의 대표 농특산 가공상품을 내놓을 계획이다.
김정남 농업기술센터 소장은 "상해라는 세계 최대 소비 시장에서 우리 시의 뛰어난 농수산 가공상품을 선보이게 돼 의미가 크다"며 "이번 FHC 상해세계식품전 참가를 계기로 글로벌 경쟁력을 확인하고 실질적인 해외 수출 판로를 개척할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com