김산 무안군수 "군민 약속 우선…군공항 이전 주민투표로"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"군공항 이전, 새로운 100년 기회로"

3대 선결조건 명문화 요구…지원계획 확정 후 주민투표

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군이 광주 군공항 이전을 지역발전의 전환점으로 삼기 위해 정부 지원 약속의 명문화를 요구하고 나섰다.

군민이 납득할 지원책이 마련돼야 이전 절차도 추진할 수 있다는 입장이다.

군공항 이전사업 추진 절차 이미지. [사진=무안군] 2026.11.09 ej7648@newspim.com

무안군은 9일 광주 군공항 이전과 관련해 3대 선결조건을 토대로 정부 및 전남광주통합특별시와 협의를 이어가고 있다고 밝혔다.

군이 제시한 선결조건은 광주 민간공항의 무안 우선 이전과 1조 원 규모 지원 및 국가산단 등 국가 차원의 인센티브 제공이다.

지난 2025년 12월 6자 협의체 공동발표문에는 이 같은 조건이 반영됐다. 올해 8월에는 국토교통부가 무안 국가산단 후보지를 지정하고 국방부 선정위원회가 망운면 일대를 군공항 이전후보지로 의결하면서 사업이 진전을 보였다.

현재는 이전주변지역 지원계획을 협의 중이다. 무안군은 주민지원사업 목록을 국방부에 제출하고 소음 완충지역에 태양광 발전시설을 조성해 수익을 주민에게 환원하는 방안도 제안했다.

광주 반도체 클러스터 조성에도 환영 입장을 밝혔다. 무안 국가산단에 반도체 소재·부품·장비와 후공정 산업을 유치해 지역의 새로운 성장동력으로 육성한다는 구상이다.

군공항 이전 주민투표는 특별법 제8조에 따라 국방부장관의 요구로 실시하는 국가정책 투표다. 지원계획 확정이 선행돼야 하며 무안군수는 투표 결과를 반영해 유치 신청 여부를 판단한다.

김산 무안군수는 "군공항 이전을 반대하는 것이 아니라 군민과의 약속과 원칙을 지키는 것"이라며 "정부의 지원 약속이 명문화되면 주민투표로 군민의 뜻을 묻고 무안의 새로운 100년을 함께 열겠다"고 강조했다.

ej7648@newspim.com