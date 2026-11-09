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[프로야구] 美 매체 "삼성 페덱, MLB 복귀보다는 삼성 잔류가 최선"

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  • 미네소타 매체는 9일 크리스 페덱의 KBO 잔류가 최선이라고 전망했다
  • 페덱은 삼성에서 정규시즌 7승3패와 평균자책점 2.95를 기록했다
  • 페덱은 한국시리즈에서 1세이브를 기록하며 삼성 우승에 기여했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 현지에서 크리스 페덱의 한국 잔류가 최선이라는 전망이 나왔다.

미국 미네소타 관련 매체인 '퍼켓츠 폰드'는 9일(한국시간) "미네소타 출신 투수 페덱이 올 시즌 삼성에서 보여준 투구와 올해 말 있을 MLB 직장폐쇄를 고려하면 다음 시즌에도 KBO에 잔류하는 것이 최선"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 삼성 크리스 페덱과 강민호가 9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 2026 KBO리그 포스트시즌(PS) 한국시리즈(KS·7전4선승제) 5차전에서 12-1로 승리 후 기뻐하고 있다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.09 willowdy@newspim.com

지난 2015년 MLB 신인드래프트 8라운드 전체 236순위로 마이애미의 지명을 받은 페덱은 2019년 샌디에이고에서 빅리그에 데뷔했다. 이후 미네소타, 디트로이트, 마이애미, 신시내티, 텍사스를 거친 페덱은 MLB 통산 132경기(선발 119경기) 32승 43패, 1세이브, 평균자책점 4.83을 기록했다.

결국 지난 7월 삼성으로 오게 된 페덱은 정규시즌 13경기 7승 3패, 평균자책점 2.95를 기록했다. 우승청부사라고 불렸지만 정규시즌에서는 그런 모습을 보여주지 못했다. 페덱의 진가는 포스트시즌(PS)에서 드러났다.

페덱은 지난달 26일 KIA와 플레이오프(PO·5전3선승제) 1차전 선발로 나서 1회부터 수비 실책이 나왔고, 스스로 무너졌다. 4차전에서는 5.1이닝 1실점 호투를 펼쳤지만, 승리를 챙기지 못했다.

한국시리즈(KS·7전 4선승제)에서는 완전히 다른 선수가 됐다. 페덱은 2차전 선발로 나와 7이닝 1실점으로 삼성이 연장 승부 끝 KS 첫 승을 챙길 수 있는 발판을 만들어 데일리 MVP에 올랐다. 5차전에서도 원태인 다음 팀의 두 번째 투수로 올라와 4이닝 5탈삼진 무실점 투구로 세이브를 기록했다.

페덱은 이번 PS에서 4경기 1패, 1세이브, 평균자책점 3.00을 기록했다. 2주 만에 21이닝 동안 345개의 공을 던졌다. 그야말로 투혼의 역투였다.

[서울=뉴스핌] 삼성 크리스 페덱이 9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 2026 KBO리그 포스트시즌(PS) 한국시리즈(KS·7전4선승제) 5차전에서 4이닝 무실점으로 세이브를 기록했다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.09 willowdy@newspim.com

당초 미국 복귀 의지가 강했던 페덱은 전날 KS 우승을 확정 지은 후 내년에도 삼성에 잔류하고 싶다는 뜻을 남겼다.

삼성으로서는 반가운 소식이다. 올 시즌 개막 전 영입한 맷 매닝이 팔꿈치 파열로 경기에도 나서지 못했다. 이후 오러클린이 버틴 덕에 상위권 경쟁을 할 수 있었지만, 기존 선발의 부진으로 10개 팀 가운데 10승을 거둔 투수가 단 한 명도 없다는 불명예를 떠안았다.

하지만 페덱이 내년에도 선발진에서 중심을 잡아준다면, 삼성으로서는 리그 상위급 마운드를 보유할 수 있게 된다. 페덱의 최종 결정에 눈길이 쏠린다.

willowdy@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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