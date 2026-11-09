'반계리 은행나무...' 저자 심규정 작가, 원주시에 500만원 기부

AI 핵심 요약beta
- 심규정 작가가 9일 원주시청을 찾아 천사운동에 500만 원을 기부했다.
- 후원금은 지난 9월 출간한 장편소설 인세 수익 일부로 마련했다.
- 소설은 원주 반계리 은행나무를 통해 지역 역사와 민중의 삶을 담아냈다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 장편소설 '반계리 은행나무, 천 년의 침묵 비망록'의 저자 심규정 작가가 9일 원주시청을 방문해 시민서로돕기 천사운동에 500만 원을 기부했다고 밝혔다. 이번 후원금은 지난 9월 발간된 소설의 인세 수익 일부로 조성됐다.
'반계리 은행나무, 천 년의 침묵 비망록'은 도서출판 바른북스에서 출간된 팩션(Faction) 소설로 천여 년이 된 원주 반계리 은행나무를 1인칭 화자로 설정해 왕조의 흥망과 전쟁, 지역 역사 및 민중의 삶을 천 년 거목의 시선으로 풀어냈다.
특히 대한출판문화협회 한국도서출판정보센터(KOBIC)가 발표한 10월 둘째 주 '눈에 띄는 새 책'에 일본 작가 미야베 미유키의 '가족극' 등과 함께 소설 분야 추천작으로 선정되며 주목받았다.
심규정 작가는 "출간 이후 시민과 독자의 과분한 사랑 덕분에 현재 3쇄 인쇄를 앞두고 있다"며 "지역의 역사와 문화유산을 바탕으로 한 작품인 만큼 받은 사랑을 지역사회에 돌려드리는 것이 도리라고 생각해 천사운동에 참여하게 됐다"고 기부 소감을 전했다.
구자열 원주시장은 "원주의 문화유산을 널리 알리고, 나눔 문화 확산에도 앞장서 주신 심규정 작가에게 깊이 감사드린다"며 "보내주신 온정이 소외된 이웃들에게 큰 힘이 되도록 잘 전달하고 시민 모두가 행복한 원주시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
한편 원주시의 대표적인 나눔 운동인 '시민서로돕기 천사운동'의 후원금은 저소득층 300여 세대에 매월 18만 원씩 생계비로 지원되며 위기가정 아동·청소년의 건강과 재능을 키워주는 '아이 좋은 원주 천사' 사업비로도 활용되고 있다.
onemoregive@newspim.com