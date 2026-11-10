[현장톡] '후광' 노영완 감독 "꿈을 잃지 않는 것보다 살아가는 게 더 중요"

'귀향' 제작 참여에서 첫 장편 연출까지…폭력과 소외된 이들의 삶에 주목

도쿄국제영화제 수상작 '후광' 11일 개봉, 인간에 대한 연민과 사랑 담아

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = "꿈을 잃지 않는 것보다 살아가는 것이 더 중요하다고 생각합니다. 이 영화를 통해 단순히 불행이 아닌 희망을 이야기하고 싶었습니다."

9일 서울 광화문의 한 카페에서 만난 노영완 감독은 첫 장편 연출작 '후광'의 개봉을 앞두고 이같이 말했다.

오는 11일 개봉하는 '후광'은 영화감독을 꿈꾸는 택배기사 민준이 고단한 노동과 가족에 대한 책임 속에서도 자신의 삶을 이어가는 이야기를 그린 작품이다. 제38회 도쿄국제영화제 '아시아의 미래' 부문 작품상을 수상하며 주목받았다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 노영완 감독 [사진=헬리콘스튜디오] 2026.11.09 taeyi427@newspim.com

노 감독은 개봉을 이틀 앞둔 소감에 대해 "설레는 마음이 크지만 걱정도 된다"며 "제작사에서 일할 때와는 완전히 다른 기분이다. 당시 조정래 감독님이 왜 그렇게 상기돼 계셨는지 이제야 알 것 같다"고 말했다.

이어 "영화제에서 상영할 때와 달리 국내에서는 독립영화와 상업영화의 구분 없이 극장에서 평가받는다는 느낌이 든다"며 "한국 사회의 문제를 담고 있는 만큼 관객들에게 불편한 부분이 더 크게 와닿을 수도 있어 걱정된다. 동시에 제가 보여주고 싶었던 새로운 색깔이 잘 전달됐으면 한다"고 밝혔다.

노 감독이 연출에 관심을 갖게 된 것은 대학생 시절 연극 '귀향'을 연출하면서다. 이후 영화 '귀향' 등의 제작 현장에서 약 8년간 경험을 쌓으며 감독의 꿈을 키웠다. "대학생 시절 우연히 연극 '귀향'을 연출하면서 연출 자체에 관심이 생겼다"며 "이후 영화 현장에서 스태프로 일하면서도 언젠가는 내 영화를 만들고 싶다는 막연한 꿈을 가지고 있었다"고 회상했다.

오랫동안 품어온 감독의 꿈을 실현하기로 결심한 계기는 코로나19였다. 노 감독은 "영화 '광대: 소리꾼'을 작업할 무렵 코로나19가 발생했고 영화계 전체의 분위기가 어려워졌다"며 "회사를 그만둔 뒤 무엇을 할지 고민하다 인생의 두 번째 큰 도전을 해보자는 생각으로 시나리오를 쓰고 독학으로 연출을 공부했다"고 설명했다.

오랜 준비 끝에 첫 장편 연출에 나선 노 감독은 사회적 폭력과 그 안에서 살아가는 사람들의 삶에 주목했다. 역사적 아픔을 다룬 '귀향'에 이어 '후광'에서도 폭력과 사회적 압박이 개인의 삶에 미치는 영향을 들여다봤다.

노 감독은 "위안부 피해자 할머니들의 증언집을 읽고 이 이야기를 더 많은 사람에게 알리고 싶어 연극 '귀향'을 만들었다"며 "그 과정에서 역사와 전쟁의 피해자들이 내는 목소리에 귀를 기울여야겠다는 생각을 하게 됐다"고 말했다.

이어 "'후광'은 한 가족의 막내이자 택배기사인 민준의 이야기지만, 가정 안에서 반복되는 폭력과 사회적으로 보이지 않는 압박감이 왜 계속 존재하는지 질문하고 싶었다"며 "그러한 문제의 가장 작은 단위를 생각하다 민준이라는 인물과 설정이 나오게 됐다"고 덧붙였다.

작품을 준비하면서 다음 세대가 살아갈 세상에 대한 고민도 깊어졌다. 특히 인공지능(AI) 기술의 발전과 코로나19 이후 달라진 소통 방식은 그에게 인간관계의 의미를 다시 생각하게 했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 노영완 감독 [사진=헬리콘스튜디오]2026.11.09 taeyi427@newspim.com

노 감독은 "AI가 빠르게 발전하고 사람과 사람 사이의 연결고리가 점점 끊어져 가는 것 같았다"며 "우리 아이의 세대에는 인간관계가 어떤 모습일지 상상하기 어려웠다"고 털어놨다.

그러면서 "아무리 시대가 변하고 기술이 발전하더라도 인간에 대한 사랑을 이야기하는 일은 필요하지 않을까 생각했다"며 "관객들이 민준을 바라보며 느끼는 답답함이나 그를 구해주고 싶은 마음이 결국 연민이자 사랑이라고 생각한다"고 강조했다.

이러한 시선은 민준을 비롯한 가족 구성원들의 설정에도 반영됐다. 영화 속 민준은 택배 노동을 이어가는 동시에 가족의 생계와 갈등을 감당한다. 노 감독은 이들의 삶을 단순히 개인의 불행으로만 바라보지 않기를 바랐다.

노 감독은 "민준의 아버지는 독립유공자의 후손이라는 설정을 가지고 있다"며 "아버지를 단순히 폭력적인 인물로 바라보기보다 사회가 얼마나 그의 이야기를 들어주지 않았기에 그렇게 살아갈 수밖에 없었는지 생각해 주길 바랐다"고 설명했다.

또 "민준을 중심으로 다른 가족들을 만들어낸 것이 아니라 각자 처한 상황에서 벗어나지 못하는 한 가정의 모습을 보여주고 싶었다"며 "그러한 상황이 다음 세대에까지 반복되는 모습을 관객들이 함께 생각해 주길 바랐다"고 말했다.

실제로 노 감독이 어린 시절을 보낸 부산 장림 지역의 친구들은 영화를 보고 자신의 과거를 떠올렸다고 한다.

노 감독은 "어린 시절 친구들이 가족 시사회에 와서 영화를 봤는데, 어릴 때 우리의 모습을 그대로 보여주는 것 같아 답답하고 힘들었다고 했다"며 "그러면서도 그 시절을 잊지 않고 담아줘서 고맙다는 말을 해줬다"고 전했다.

노 감독은 이처럼 주변에서 마주한 삶의 모습들을 영화 속 인물과 공간에도 반영했다. 특히 집 밖으로 나오지 않은 채 택배를 주문하는 303호 여성은 외부 세계와 단절돼 있으면서도 택배를 통해 세상과 연결되는 존재다.

노 감독은 "303호 여성은 택배를 주문하면서 외부 세계와 연결되고 자신의 살아 있음을 증명하는 인물"이라며 "민준에게 그 집에 쌓인 택배는 매일 반복해온 노동의 흔적이기도 하다"고 설명했다.

이어 "서로 누군지 정확히 알지 못하더라도 민준과 그 여성 사이에는 연민이 존재할 수 있다고 생각했다"며 "관객들이 그 인물을 단순히 혐오하거나 구제해야 할 대상으로 바라보기보다 스스로에게 질문을 던졌으면 했다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 노영완 감독 [사진=헬리콘스튜디오]2026.11.09 taeyi427@newspim.com

민준의 꿈을 영화감독으로 설정한 것은 노 감독 자신의 다짐이기도 했다. 그는 "독립영화에서 영화감독이나 예술가를 주인공으로 설정하는 것을 개인적으로 선호하는 편은 아니다"라면서도 "첫 데뷔작인 만큼 앞으로 어떤 영화를 만들고 싶은지 관객들에게 보여주는 출사표이자 스스로에게 하는 다짐을 담고 싶었다"고 밝혔다.

영화의 제목인 '후광' 역시 여러 의미를 품고 있다. 노 감독은 "누군가는 부모의 능력이나 학벌, 인맥처럼 출발점부터 다른 후광을 가지고 있다"며 "동시에 사람이 힘든 상황에 놓였을 때 무언가를 맹목적으로 믿고 기대게 되는 심리도 작품에 담고 싶었다"고 설명했다.

노 감독 역시 코로나19 시기 회사를 그만두고 미래를 고민하던 중 평소 믿지 않았던 운세에 마음이 흔들렸던 경험이 있다고 털어놨다.

그는 "사실 영국에 후광이 있다는 이야기는 제 이야기"라며 "당시에는 너무 힘들고 어떻게 해야 할지 모르겠으니 그런 이야기에 솔깃해졌다. 그때 사람들이 왜 알 수 없는 미래를 누군가에게 기대고 싶어 하는지 이해하게 됐다"고 말했다.

이어 "예전에는 그런 사람들을 보며 왜 저럴까 생각했지만, 누구나 힘든 순간에는 지푸라기라도 잡고 싶은 마음이 생긴다"며 "얼마나 힘들면 저렇게까지 할까 하는 연민의 시선으로 바라보게 됐다"고 덧붙였다.

이처럼 민준이 처한 현실과 감정을 전달하기 위해 촬영 방식에도 공을 들였다. 긴 호흡의 롱테이크와 핸드헬드 촬영을 활용해 민준의 반복적인 노동과 일상을 따라간다.

노 감독은 "처음에는 약 80분 분량으로 편집했지만 인물이 겪는 시간을 관객이 함께 지나지 않으면 삶의 중압감이 충분히 전달되지 않는다고 느꼈다"며 "그 시간을 함께 버티면서 민준에게 공감하는 동시에 그를 둘러싼 사회까지 바라보길 바랐다"고 말했다.

이어 "일상에서 반복되는 노동이야말로 가장 영화적인 순간이 될 수 있다고 생각했다"며 "한정된 제작 여건 속에서도 인물에게 밀착해 인간적인 감각을 담은 영화를 만들고 싶었다"고 설명했다.

민준의 고단한 현실을 담아낸 노 감독이 궁극적으로 전하고 싶었던 것은 불행이 아닌 희망이었다. 다만 그가 말하는 희망은 무조건 꿈을 포기하지 말라는 격려와는 달랐다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 노영완 감독 [사진=헬리콘스튜디오] 2026.11.09 taeyi427@newspim.com

노 감독은 "꿈을 잃지 않는 것보다 살아가는 것이 더 중요하다"며 "저 역시 꿈을 위해 무리할 정도로 노력하고 있지만 가족과 함께 살아가는 사람들이 중요하다"고 말했다.

그러면서 "희망은 우리 주변 누군가를 향한 마음에서 시작될 수 있다"며 "영화를 본 관객들이 주변의 어려운 사람들을 외면하지 않고, 그들의 삶을 함께 바라보는 마음을 가졌으면 한다"고 전했다.

첫 장편으로 국제영화제에서 성과를 거둔 노 감독은 이제 국내 관객들과의 만남을 준비하고 있다. 직접 배급에도 참여한 그는 서울뿐 아니라 지역 관객들을 찾아가는 관객과의 대화(GV)도 계획하고 있다. "관객 1만 명을 목표로 생각하고 있지만 지금은 한 분 한 분을 만나는 데 최선을 다하고 싶다"며 "지방에서는 독립영화를 접할 기회가 상대적으로 적은 만큼 몇 분이 오시더라도 직접 찾아가 영화를 나누고 싶다"고 말했다.

차기작으로는 프랑스 파리에서 일하는 한국인 파티시에의 사랑 이야기를 구상하고 있다. 그는 "전쟁으로 인한 난민뿐 아니라 디지털 환경 속에서 소외되는 사람들까지, 이 시대를 살아가는 다양한 이민자의 입장에 관심이 있다"며 "한국인으로서 바라보는 사랑 이야기를 만들고 싶다"고 밝혔다.

노 감독은 관객들이 '후광'을 통해 삶과 죽음의 의미를 다시 생각해 보길 바랐다.

"영화를 기획하면서 죽음이 점점 경시되고, 삶의 의미마저 무가치해지는 사회에 대해 생각했습니다. 누군가의 죽음과 생명을 어떻게 기억하고, 우리의 삶을 어떻게 의미 있게 다룰 것인지 영화에 최선을 다해 담았습니다. 그 이야기를 관객들과 함께 나누고 싶습니다."

taeyi427@newspim.com