모레노호, 카타르 도하 입성…13일 사우디·17일 카타르와 격돌

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 축구대표팀이 11월 A매치 2연전을 치르기 위해 카타르 도하에 입성했다. 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국은 사우디아라비아와 카타르를 상대로 조직력 회복에 나선다.

대한축구협회에 따르면 대표팀 코칭스태프와 K리그 소속 선수 8명은 8일 오후 인천국제공항을 출발해 약 10시간 30분의 비행 끝에 9일(한국시간) 도하에 도착했다. 선수단은 숙소로 이동해 휴식을 취한 뒤 현지 훈련 준비에 들어갔다.

[서울=뉴스핌] 한국 축구 대표팀 로베르토 모레노 감독. [사진=대한축구협회] 2026.11.09 football1229@newspim.com

이번 원정에 나선 K리거는 이동경, 조현우, 조현택(이상 울산HD), 김봉수, 이명재(이상 대전 하나시티즌), 손정범, 최준(이상 FC서울), 박태준(김천 상무) 등 8명이다. 송범근(전북 현대)과 신민하(강원FC)는 소속팀 일정으로 인해 하루 늦게 합류한다.

해외파 선수들은 소속팀 일정을 마친 뒤 도하로 직접 이동했다. 김승규(FC도쿄), 오세훈(시미즈), 설영우(아우크스부르크), 김민재(바이에른 뮌헨), 엄지성(스완지시티) 등 5명이 현지시간 8일 오후 먼저 합류했다. 이재성(마인츠)도 같은 날 숙소에 도착했다.

주장 손흥민(LAFC)을 비롯해 황희찬(샬케), 황인범(포르투) 등은 현지시간 9일 저녁 도하에 도착할 예정이다.

모레노 감독도 선수단에 앞서 현지시간 9일 오전 도하에 입성했다. 지난달 29일 26명의 소집 명단을 발표한 모레노 감독은 유럽으로 이동해 이강인(아틀레티코 마드리드), 김민재, 황인범의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 경기를 관전하며 선수들의 몸 상태를 점검했다.

대표팀은 현지시간 10일 오후 훈련부터 소집 선수 26명이 모두 참가할 것으로 예상된다.

한국은 13일 오후 11시 30분(한국시간) 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 맞붙는다. 이어 17일 오후 11시에는 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르를 상대한다.

대표팀 운영을 둘러싼 불확실성도 남아 있다. 2027년 1월 예정됐던 아시안컵이 같은 해 12월로 연기되면서 모레노 감독의 향후 거취가 불투명해졌다.

[서울=뉴스핌] 한국 축구 대표팀이 오는 13일과 17일(한국시간) 카타르 도하에서 각각 사우디아라비아와 카타르를 상대한다. [사진=대한축구협회] 2026.11.09 football1229@newspim.com

대한축구협회는 당초 9~11월 A매치 6경기 결과를 바탕으로 모레노 감독의 아시안컵 지휘 여부를 결정할 계획이었다. 그러나 대회 일정이 변경되면서 기존 구상에도 변화가 불가피해졌다. 모레노 감독의 계약은 오는 27일 종료된다.

더불어 황인범, 김민재, 황희찬 등 '96 라인'의 은퇴 소동으로 금 간 대표팀 조직력 회복도 이번 2연전의 관심사다.

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