[핌in현장] '올 포 한스 판 마넨' 렉처 리허설, 컨템포러리 발레 즐기는 새로운 방식

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 세종문화회관(사장 안호상)이 운영하는 서울시발레단이 오는 19일부터 22일까지 '올 포 한스 판 마넨' 공연을 앞두고 새롭게 관객과 직접 소통하는 방식, '렉처 리허설'을 선보였다. 강의와 무용 시연, Q&A가 이어지는 알찬 구성으로 발레를 사랑하는 관객들은 어느 때보다 높은 만족도를 보였다.

지난해 12월 타계한 한스 판 마넨의 1주기를 맞으며 올라가는 이번 공연은 대표 레퍼토리인 '캄머발레(Kammerballett)', '5 탱고스(5 Tango's)', '그로세 푸게(Grosse Fuge)'를 트리플 빌로 선보인다. 서울시발레단이 창단 이후 꾸준히 소개해 온 한스 판 마넨의 작품세계를 한 무대에 집약하는 무대다.

서울시발레단은 공연에 앞서 창단 이후 발레단 공연을 빠짐없이 관람해온 관객들, '올 포 한스 판 마넨'의 예비 관객들과 함께 '올 어바웃 한스 판 마넨'이라는 제목의 렉처 리허설을 기획했다. 이 자리엔 한지영 무용연구가와 강정아, 남윤승, 이유범, 김영민 등 서울시발레단 시즌 단원들과 공연을 위해 내한한 스테이저 펠리네 판 다이컨(Feline van Dijken)이 함께했다.

서울시발레단 '올 포 한스 판 마넨' 렉처 리허설 [사진=세종문화회관]

한지영 무용연구가는 "한스 판 마넨에 대해 참 많은 것들을 함축적으로 담은 공연 기회"라고 이번 무대를 소개했다. 한스 판 마넨은 무용수로 시작해, 네덜란드 국립 발레단(NBT)에서 안무가로 활동하며 영역을 넓혔다. 생전에 150개 정도의 작품을 만들고, 100개 이상의 무용단에서 공연을 하고 있는, 컨템포러리 발레의 아이콘 같은 존재다.

한 무용연구가는 세계 제 2차대전 이후였던 그의 성장 배경과 네덜란드 현지의 상황을 작품 분석에서 빼놓을 수 없다는 설명을 덧붙였다. 이와 함께 기독교의 칼빈주의를 소개하며 네덜란드의 검소하고 소박하게 살아가는 특징이 그의 안무에도 녹아있다고 했다. 그는 "화려한 기술이라든지 세트라든지 연출을 거대하게 하기보다 굉장히 단순하고 미니멀한 그 안에서 충분히 중심적이다. 검소한 태도 안에서도 아주 디테일한 뉘앙스라든지 시선스의 하나만으로도 많은 것들을 상상하게 하는 그런 작품 세계와 좀 묘하게 연결되는 지점이 있다"고 말했다.

또 미국 발레 안무가 조지 발란신의 영향을 받은 점, 추상적인 작품이라 서사가 없음에도, 상상의 키로 무용수의 시선 처리를 제시한다는 점 등을 관객의 눈높이에 맞추어 쉽게 설명했다. 한 무용연구가는 "흔히 '추상적인 미니어처 드라마'라고 불리는 표현이 굉장히 인상적이다"라고 한스 판 마넨의 작품 특징을 짚었다. 몬드리안의 회화에서 찾을 수 있는 추상적인 구조와 이미지, 그러면서도 섬세한 디테일이 살아있는 점을 꼽기도 했다.

서울시발레단 '올 포 한스 판 마넨' 렉처 리허설 [사진=세종문화회관]

이어서 '올 포 한스 판 마넨'의 트리플 빌을 구성하는 작품 '캄머발레' '5탱고스' '그로스 푸게(Grosse Fuge)'의 장면들을 서울시발레단 단원들이 직접 시연했다. 스테이저 펠리네는 무용수 한 명 한 명에게 더 정교하고 작품의 의도를 담은 정확한 동작을 직접 조언하며 완성도를 높여나갔다. 시연에 참여한 무용수들은 짧은 순간에도 각자의 개성이 가득 담긴 몸짓으로 렉처 리허설에 참여한 관객들의 눈길을 단번에 사로잡았다.

관객들의 질문을 미리, 혹은 현장에서 받아 무용수들이 직접 답변하는 시간도 이어졌다. 캄머발레의 한 장면을 시연한 무용수 강정아는 "일단 어떤 특별한 장면을 떠올리면서 하지는 않는다. 일단 코렉션에서 받은 거는 그냥 제 상상력을 발휘해서 이 춤을 완성하라고 하셨다. 그래서 그냥 개인적으로 제 삶에서 조금 뭔가 슬펐던 순간 혹은 좀 뭔가 일이 안 풀렸다가 과도하게 되는 순간 그런 조금 감정들을 담아서 춤을 추게 된다"고 말했다.

서울시발레단 '올 포 한스 판 마넨' 렉처 리허설 [사진=세종문화회관]

특히 '5탱고스'를 시연한 세 명의 남자 무용수들은 같은 장면을 반복해서 보여줌으로써 무용수마다 다르게 표현되는 춤의 특징을 한 눈에 보여줬다. 무용수 남윤승은 "다 다른 사람이고, 각자 가지고 있는 인생의 경험이나 아니면 춤출 때 내가 좋아하는 모습, 추구미 같은 것이 다 다르다. 그래서 다르게 보이는 것들이 있을 거다. 음악적인 부분에서 강세라든지, 액센트를 살리는 부분도 각자의 방향성이 다르다. 조금 레이백을 시켜서 강세를 빵 터뜨린다든지 아니면 정박에 조금 더 절도 있게 간다든지 그런 부분들이 각자 저희 셋 다 연구하고 계속 있는 부분이다. 기본적으로는 스테이저와 안무가의 접근을 따라야 하지만 또 저희가 즐기면 즐기는 대로 그 안에서 또 더 재미있는 춤들이 많이 나오게 돼서 그런 게 흥미로운 지점"이라고 말했다.

서울시발레단 '올 포 한스 판 마넨' 렉처 리허설 [사진=세종문화회관]

한국에서 초연하는 '그로스 푸게'를 시연한 무용수 김영민은 "아무래도 보통 남자가 여자를 많이 서포트를 해 주는 편이다. 어떤 파트너링을 봐도 남자가 여자를 서포트를 해주는 파트너링이 대체적인데 여기에선 방금 보여드렸다시피 저희 벨트를 여자가 잡고 그대로 남자한테 끌려오는 장면이 있다. 이런 장면이 굉장히 새롭게 느껴진다. 사실 남자의 서포트가 크게 필요 없이 진짜 단순히 여자의 악력, 등 힘, 코어 힘을 써서 여자 힘으로만 남자한테 딸려온다는 거는 생각보다 쉽지 않은 일이다. 이런 부분이 가장 색다르다"고 했다.

이번 '올 포 한스 판 마넨'을 끝으로 서울시발레단은 지난 2024년 창단 이후 수많은 작품을 함께 했던 노들섬 발레 스튜디오를 떠나 세종문화회관으로 돌아가게 된다. 현대 발레의 전설로 남은 안무가의 작품을 총 망라한 '올 포 한스 판 마넨'은 19일부터 22일까지 세종문화회관 M씨어터에서 공연된다.

jyyang@newspim.com