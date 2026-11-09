광양시, 달빛해변 '달빛365' 11월까지 연장 운영

AI 핵심 요약beta
- 광양시는 9일 야간관광 프로그램 ‘달빛365’를 11월까지 연장했다
- 달빛365는 13~14일과 27~28일 공연·플리마켓·푸드트럭을 운영한다
- 평일 버스킹은 매주 월~목요일 오후 7시부터 8시 30분까지 이어진다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 해비치로 달빛해변의 야간관광 프로그램 '달빛365'를 11월까지 연장해 공연과 먹거리를 선보인다.
9일 광양시에 따르면 '달빛365'는 지난 3월부터 광양만 야경을 배경으로 버스킹과 플리마켓 및 푸드트럭 등을 운영해 온 프로그램이다.
정기행사는 이달 13~14일과 27~28일 오후 5시부터 10시까지 열리며 하루 2개 팀의 버스킹 공연과 플리마켓 및 푸드트럭이 마련된다.
시범 운영 중인 평일 버스킹도 11월까지 이어져 매주 월요일부터 목요일 오후 7시부터 8시 30분까지 공연을 즐길 수 있다.
공연 참여 희망자는 '마이광양' 앱을 통해 신청할 수 있으며 공유재산 무상 사용허가 신청서와 개인정보 수집·이용·제공 동의서를 제출해야 한다.
기존에 공연 취소에 대비해 받던 예비 신청은 실제 취소 사례가 거의 없어 이번 연장 운영부터 받지 않는다.
시는 연장 운영 기간 방문객 수와 프로그램 운영 현황 등을 분석해 수변 공간의 특성을 살린 문화·여가 콘텐츠 확대에 활용할 방침이다.
이현주 시 관광과장은 "이번 연장 운영을 통해 늦가을 광양의 밤이 주는 매력을 더 많은 분이 즐기시길 바란다"며 "해비치로 달빛해변의 야간관광 자원으로서의 가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com