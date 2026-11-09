강진군, AI로 유기동물 새 가족 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 강진군이 9일 AI 활용 유기동물 입양 플랫폼을 개설했다
- 강진펫에서 보호동물 사진과 특징, 공고 정보를 확인할 수 있다
- 군은 홈페이지 이용 안내와 보호동물 입양 홍보를 강화할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군이 인공지능(AI) 기술을 활용한 유기동물 입양 홍보 플랫폼을 구축하고 보호동물의 새 가족 찾기에 나섰다.
강진군은 9일 유기동물 입양 활성화와 정보 접근성 개선을 위해 자체 개발한 '강진군 유기동물 무료입양 감성홍보 자동화 홈페이지(강진펫)'를 개설했다고 밝혔다.
이번 홈페이지는 4차 산업혁명 핵심 기술인 AI를 활용해 유기동물 입양 정보를 보다 쉽게 제공하고 입양 기회를 확대하기 위해 마련됐다.
홈페이지에서는 입양 대상 동물의 사진과 주요 특징을 비롯해 공고 정보를 확인할 수 있다. 관심 있는 동물의 '세부정보'를 선택하면 상세 내용을 열람할 수 있으며 게시 상태에 따라 입양 대기 동물과 주인을 찾는 동물도 구분할 수 있다.
이용 대상은 유기동물 입양에 관심 있는 누구나 가능하다. 강진군청 홈페이지 오른쪽 '유기동물 안내' 배너를 이용하거나 네이버·구글·다음 등 포털사이트에서 '강진펫', '강진반려견', '강진유기견'을 검색하면 접속할 수 있다.
군은 입양 희망자를 대상으로 홈페이지 이용 방법을 안내하고 보호동물 정보가 널리 확산될 수 있도록 홍보를 강화할 방침이다.
강진원 강진군수는 "홈페이지가 입양을 고려하는 분들이 보호동물 정보를 쉽게 확인하는 데 도움이 되길 바란다"며 "유기동물에게 새로운 가족을 만날 기회가 확대될 수 있도록 지속적으로 안내하고 홍보하겠다"고 말했다.
입양 관련 문의는 강진군청 축산과 동물복지팀에서 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 가능하다. 점심시간과 주말·공휴일은 제외된다.
ej7648@newspim.com