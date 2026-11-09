라잇썸 '리아이돌', 日 오리콘 데일리 앨범 차트 2위…자체 최고 기록

AI 핵심 요약beta
- 라잇썸은 7일 일본 오리콘 데일리 앨범 차트 2위에 올랐다
- 일본 데뷔 앨범은 기존 4위를 넘어 자체 최고 기록을 세웠다
- 라잇썸은 28일 도쿄에서 일본 첫 쇼케이스를 개최할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 큐브엔터 그룹 라잇썸이 일본 오리콘 차트에서 자체 최고 기록을 세웠다.
라잇썸의 일본 데뷔 앨범 '라:아이돌(Re:idol)'은 지난 7일 기준 오리콘 데일리 앨범 차트 2위에 올랐다. 지난 9월 발매 이후 기록한 최고 순위 4위보다 두 계단 상승하며 발매 한 달여 만에 자체 최고 성적을 새로 썼다.
해당 앨범은 라잇썸이 일본에서 새로운 출발을 알린 것으로, 타이틀곡 '도시테(Doshite, どうして)'를 포함해 총 5곡이 수록됐다.
'리:아이돌'은 발매 직후 아이튠즈 일본 전체 장르 앨범 차트 25위와 J팝 앨범 차트 11위에 올랐다. 타이틀곡 역시 10월 26일부터 11월 1일까지 집계된 오리콘 스트리밍 급상승 주간 랭킹 3위에 이름을 올리며 음원에서도 상승세를 보였다.
'도시테'의 숏폼 챌린지도 사회관계망서비스(SNS)에서 화제를 모으고 있다. 일본 걸그룹 큐티스트리트(CUTIE STREET)의 마스다 아야노가 참여한 한국어 버전 '어떡해 (Doshite KR ver.)' 영상은 높은 조회수를 기록했다.
여기에 TV도쿄 아나운서 출신 유명한 방송인 모리 카스미도 챌린지에 동참하며 현지의 관심을 더했다.
라잇썸은 지난 6일 크리스마스의 설렘을 담은 일본 디지털 싱글 '메리 키스((Merry Kiss)'를 발매했다. 오는 12월 28일에는 도쿄 스포티파이 오이스트에서 일본 첫 쇼케이스를 개최하며 현지 활동을 이어갈 예정이다.
alice09@newspim.com