보성군 "이순신 역사유산 열선루 남해안 관광 거점 모색"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

학술대회 군민·전문가 100여명 참여…주제 발표 4건·종합토론

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 열선루와 이순신 역사유산을 주제로 학술대회를 열고 임진왜란 당시 보성 수군의 활약을 재조명하며 열선루를 남해안 역사관광 거점으로 활용하는 방안을 모색했다.

보성군은 최근 군민과 전문가 등 100여 명이 참석한 가운데 '보성 열선루와 이순신 역사유산 활용방안 학술대회'를 개최했다고 9일 밝혔다.

임원빈 해군사관학교 명예교수가 '보성 열선루와 이순신 역사유산 활용방안 학술대회'에서 좌장을 맡아 종합토론을 진행하고 있다. [사진=보성군] 2026.11.09 chadol999@newspim.com

군이 주최하고 지역유산연구원이 주관한 학술대회에서는 주제 발표 4건과 종합토론을 통해 임진왜란 당시 보성 수군의 활약과 열선루 활용 방향을 논의했다.

이수경 지역유산연구원장은 "보성이 전라좌수영 '5관'의 일원으로 보성군수 김득광을 중심으로 개전 초기부터 전투에 능동적으로 기여했다"고 평가했다.

성대철 전남문화유산연구원 건축연구소장은 "열선루가 1597년 이순신 장군의 보성 체류와 장계 작성에 관련된 장소라며 옛 관아와 도로 및 주변 경관을 군사 활동과 함께 살펴야 한다"고 강조했다.

이신혜 한국문화유산콘텐츠활용센터 연구원은 "방문객이 장소의 의미를 체감할 수 있는 경험 중심의 콘텐츠 설계"를 제안했다.

김주호 배재대 교수는 "보성을 수군 재건과 군수 물자 조달의 역사 해설 거점이자 재건 여정의 중간 답사 거점으로 활용하고 전남과 경남을 잇는 광역 관광 연계를 추진해야 한다"고 제시했다.

정인숙 군 문화관광과장은 "발표와 토론에서 제시된 고견을 바탕으로 열선루를 남해안을 대표하는 역사문화 거점지로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com