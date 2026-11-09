고흥군 "우주산업 성장 발맞춰 철도망도 함께 확충해야"

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 9일 국회에서 우주선철도 건설과 국가계획 반영을 촉구했다
- 공영민 군수와 문금주 의원 등 300여 명은 철도망 확충 필요성을 강조했다
- 군은 벌교역~고흥역~녹동역 46.8㎞ 철도 건설을 추진하고 있다
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 군민·향우와 함께 국회에서 우주산업 육성을 위한 고흥 우주선철도 건설과 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구했다.
고흥군은 9일 국회의사당 앞에서 공영민 군수와 문금주 국회의원 및 군의원과 군민·향우 등 300여 명이 참석한 가운데 국가계획 반영 촉구 결의대회를 열었다고 밝혔다.
참석자들은 이날 열린 우주항공복합도시 건설 특별법 제정 촉구 결의대회와 연계해 우주항공산업 육성을 위한 제도적 기반 마련과 철도교통망 확충의 필요성을 강조했다.
고흥은 나로우주센터를 중심으로 약 1조 6000억 원 규모의 우주발사체 산업클러스터 조성이 추진되는 핵심 거점이지만 철도망이 없어 수도권과 주요 산업·연구 거점 간 접근성이 떨어지는 상황이다.
군은 이러한 교통 여건이 향후 기업 유치와 전문인력 확보에 걸림돌이 될 것으로 보고 경전선 벌교역에서 고흥역을 거쳐 녹동역까지 잇는 총연장 46.8㎞의 고흥 우주선철도를 국가계획에 반영하기 위해 노력하고 있다.
사업비는 약 1조 2000억 원 규모로 군은 우주발사체 국가산업단지와 민간발사장 등 산업 기반시설 조성에 맞춰 철도망을 확충해야 한다는 입장이다.
공영민 군수는 "우주산업은 국가의 미래 성장동력이자 세계 각국이 치열하게 경쟁하는 전략산업"이라며 "산업 기반시설 확충과 이를 연결하는 교통망 구축은 반드시 이뤄져야 한다"고 강조했다.
군은 제5차 국가철도망 구축계획 발표 때까지 관계기관과 협의를 이어갈 방침이다.
chadol999@newspim.com