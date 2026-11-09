민형배 전남광주통합특별시장 "사람 살리는 금융 앞장"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 전남광주통합특별시장이 9일 포용금융 캠페인에 동참했다.
- 민 시장은 금융이 취약계층의 재기와 일상 회복을 돕는 안전망이라고 강조했다.
- 전남광주통합특별시는 긴급자금·채무상담·일자리 연계를 강화할 방침이다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장이 금융 취약계층의 경제적 재기를 돕고 불법사금융 피해를 예방하기 위한 포용금융 확산에 힘을 보탠다.
전남광주통합특별시는 민형배 시장이 서민금융진흥원이 주관하는 '사람을 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 동참했다고 9일 밝혔다.
지난 7월 시작된 이번 캠페인은 경제적 위기에 놓인 취약계층의 재기를 지원하고 서민금융의 사회적 역할과 포용금융의 가치를 확산하기 위해 마련됐다. 고영철 신협중앙회장의 지목으로 참여한 민 시장은 금융이 단순한 자금 지원을 넘어 위기에 처한 시민의 일상 회복을 뒷받침하는 사회적 안전망이 돼야 한다고 강조했다.
민 시장은 "살다 보면 누구에게나 갑자기 삶이 흔들리는 순간이 오는데, 그럴 때 잠시 숨을 고르고 다시 일어서도록 금융이 길을 열어야 한다"고 말했다. 이어 "전남광주통합특별시도 긴급자금 지원부터 채무상담, 일자리 연계까지 필요한 도움이 제때 닿도록 시민 가까이에서 든든한 힘이 되겠다"고 밝혔다.
시는 금융 취약계층의 실질적인 자립과 일상 회복을 지원하기 위해 포용금융 지원체계를 구축하고 서민경제 안정을 위한 사회적 안전망을 지속적으로 강화할 방침이다.
민 시장은 "시민 가까이에서 든든한 힘이 되는 금융, 사람을 살리는 금융에 전남광주통합특별시가 언제나 함께하겠다"고 말했다.
한편 민 시장은 캠페인을 이어갈 다음 주자로 안도걸 국회의원과 이강근 전남신용보증재단 이사장을 지목했다.
bless4ya@newspim.com