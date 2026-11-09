사천·고흥군의회, 국회서 우주항공복합도시 특별법 제정 촉구…공동 대응

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국가 지원 근거 마련·협력 체계 구축

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =경 남 사천시의회와 전남 고흥군의회가 남해안 우주항공벨트 조성을 위해 공동 대응에 나섰다.

9일 국회에서 경남 사천시의회와 전남 고흥군의회가 대한민국 우주항공산업의 경쟁력 강화를 위한 '우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법'의 조속한 제정을 촉구하고 있다.[사진=사천시의회]2026.11.09

양 의회는 9일 국회에서 공동 기자회견을 열고 '우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법' 제정을 국회와 정부에 촉구했다. 기자회견에는 최용석 사천시의회 의장과 김민열 고흥군의회 의장을 비롯해 양 의회 의원 18명이 참석했다.

사천시는 한국항공우주산업(KAI) 등을 중심으로 항공기 제조 기반을 갖추고 있다. 고흥군은 나로우주센터를 기반으로 우주발사체 관련 시설과 산업 인프라를 보유하고 있다.

양 의회는 두 지역의 산업 기반을 연계하면 항공기 제조와 발사체 개발·운용을 아우르는 협력 체계를 구축할 수 있다고 설명했다. 연구개발과 인재 양성 분야에서도 지역 간 연계가 필요하다고 언급했다.

이를 위해 특별법을 제정해 산업·연구개발·교육 기능을 연결하고, 남해안 우주항공산업벨트 조성을 위한 국가 차원의 지원 근거를 마련해야 한다고 주장했다.

최용석 의장은 "사천과 고흥은 항공우주 제조와 발사 인프라에서 상호 보완적인 역량을 갖추고 있다"며 "두 지역의 협력을 뒷받침할 제도적 기반을 마련해야 한다"고 말했다.

김민열 의장은 "고흥의 우주산업 기반과 사천의 항공산업 역량을 연계하면 국가 우주항공산업의 경쟁력 강화에 기여할 수 있다"고 강조했다.

양 의회는 앞으로 국회 관련 상임위원회 의원들과 면담하는 등 특별법 제정을 위한 공동 대응을 이어갈 계획이다.

특별법안은 우주항공청을 중심으로 산업과 연구개발, 교육, 주거 등 도시 기능을 연계하는 내용을 담고 국회에 계류 중이다.

m25322532@newspim.com