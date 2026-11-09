포천문화관광재단, '꿈의 스튜디오 포천' 정식 거점기관으로 선정

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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천문화관광재단이 시각예술 분야 문화예술교육 사업인 '꿈의 스튜디오 포천'을 정식 거점기관으로 운영한다.

포천문화관광재단은 한국문화예술교육진흥원이 실시한 '2026 꿈의 예술단(스튜디오) 예비 거점기관 전환심의'에서 꿈의 스튜디오 포천이 최종 선정됐다고 9일 밝혔다.

한국문화예술교육진흥원 '2026 꿈의 예술단(스튜디오) 예비거점기관 전환심의'에서 '꿈의 스튜디오 포천'이 정식 거점기관으로 최종 선정됐다. [사진=포천시]

꿈의 스튜디오는 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원이 추진하는 '꿈의 예술단' 사업의 시각예술 분야 프로그램이다.

스튜디오는 아동·청소년이 지역 예술가와 함께 회화, 조소, 공예, 디자인, 미디어 등 다양한 매체를 활용해 창작 활동을 경험할 수 있도록 지원한다.

포천문화관광재단은 올해 7월부터 예비 거점기관으로 사업을 준비해 왔다. 지난 10월 말 전국 37개 예비 거점기관을 대상으로 진행된 전환심의에서 포천38문화예술창작소의 창작 인프라와 전문 예술가 확보 역량 등을 인정받아 정식 거점기관으로 선정됐다.

포천38문화예술창작소는 폐교를 재생한 문화예술 공간으로 현재 1기 입주작가 6팀이 활동하고 있다. 입주작가들은 올해 릴레이 개인전 6회를 개최하며 지역 내 창작 기반을 확대해 왔다.

재단은 창작소의 레지던시 공간과 전시 인프라를 활용해 참여 아동·청소년이 작가의 작업실과 전시를 가까이에서 접하고 작품이 완성되는 과정을 직접 경험할 수 있도록 운영할 계획이다. 앞서 재단은 올여름 시각예술 분야 경력 5년 이상 작가를 공개 모집해 참여 예술가 7명을 위촉했다.

한국문화예술교육진흥원 '2026 꿈의 예술단(스튜디오) 예비거점기관 전환심의'에서 '꿈의 스튜디오 포천'이 정식 거점기관으로 최종 선정됐다. [사진=포천시]

정식 운영에 앞서 진행한 시범 프로그램도 호응을 얻었다. 재단은 지난 10월 '내가 그리는 미래의 나'를 주제로 4주간 프로그램을 운영했으며 아동·청소년 21명이 화요일반과 토요일반으로 나뉘어 참여했다.

참여자들은 화요일반에서 책을, 토요일반에서 방을 주제로 한 디오라마 작품을 제작하며 자신의 미래를 시각적으로 표현했다. 이번 선정에 따라 포천문화관광재단은 2027년부터 5년간 국비 5억원을 지원받아 정규 교육과정을 운영한다.

이중효 포천문화관광재단 대표이사는 "포천의 아이들이 지역 예술가들과 함께 창작 활동을 경험하며 자신만의 이야기를 작품으로 표현하고 미래의 작가로 성장하길 바란다"며 "참가비 없이 참여할 수 있는 프로그램인 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

2027년 정규 과정 참여자 모집 일정은 확정되는 대로 포천문화관광재단 누리집과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 안내할 예정이다. 자세한 사항은 포천문화관광재단 문화사업팀으로 문의하면 된다.

asj7376@newspim.com