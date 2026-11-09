[핌in현장] 채령, 자신감 넘치는 솔로 데뷔…"매일 1번씩, 2주간 봐주시길"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 채령이 그룹 있지 내에서 세 번째 솔로 주자로 출격한다.

채령이 9일 서울 광진구에 위치한 풀맨 앰배서더 서울 이스트폴에서 첫 미니앨범 '러브시크(Lovesick)' 발매 기념 기자간담회를 열고 "오늘 솔로로 데뷔하게 됐다. 귀여움과 섹시함을 모두 담으려고 했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 있지 채령이 9일 오후 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 첫 번째 미니 앨범 '러브시크'(Lovesick) 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.09 khwphoto@newspim.com

솔로 데뷔 타이틀곡 '러브시크'는 예상치 못한 로맨틱 크러시에 빠지는 두근거림과 달콤한 혼란을 표현한 노래이다. 머릿속을 채운 한 사람을 향한 설렘과 걷잡을 수 없이 사랑에 빠져드는 과정을 사랑스럽고 유쾌하게 그렸다.

이날 채령은 "있지가 처음 데뷔했을 때 기분이 들었다. 긴장이 많이 된다. 앨범 발매 시기는 회사와 공통된 의견이 있었다. 먼저 있지로 최대한의 모습을 보여주고 나서 솔로앨범을 내는 것도 나쁘지 않다고 생각했다. 그래서 지금 솔로 앨범을 발매하게 됐다. 7년 전과 비교했을 때 여유가 생긴 것 같다"며 소감을 밝혔다.

채령은 새 앨범에 대해 "솔로로 보여드리고 싶은 모습이 정말 많다. 두 번째 기회를 받으려면 많은 분들에게 사랑을 받아야, 그 기회를 잡을 수 있을 것 같다. 대중들이 들었을 때도 좋은 곡을 하고 싶었다. 지금 나이에 했을 때 가장 예쁜 사랑스러운 모습을 담으려고 했다"고 소개했다.

있지는 앞서 예지와 유나가 솔로 앨범을 발매하며 솔로 가수로서 시작을 알렸다. 그룹 내에서 세 번째로 솔로 주자로 나선 채령은 "앞서 멤버들과 다른 점을 보여주고 싶었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 있지 채령이 9일 오후 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 첫 번째 미니 앨범 '러브시크'(Lovesick) 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.09 khwphoto@newspim.com

이어 "있지의 평소 강점이 5인5색이라고 말을 하는데, 멤버들과 다른 모습을 보여드리기 위해 고민하고 노력했다"고 설명했다.

또한 "솔로 활동이 늦었다고 생각한 적은 없다. 그래서 조바심도 없었다. 조금 더 나의 매력을 발산하고 싶다는 생각 정도였다. 지금이 솔로로 보여드리기에 적절한 시기라고 생각한다"고 말했다.

특히 채령은 "있지와 나는 굉장히 다를 거라고 생각했는데, 있지로서도 다양한 장르와 콘셉트에 도전했다는 걸 알았다. 그덕에 지금 앨범을 준비할 때 빛이 나고 잘하는 걸 쉽게 찾을 수 있었던 것 같다"고 말했다.

채령은 있지 내에서도 '퍼포먼스 퀸', '깃털 춤선'으로 불리며 남다른 춤 실력을 뽐내며 대중의 사랑을 받아온 바 있다. 첫 솔로인 만큼 퍼포먼스도 하나의 포인트이다.

채령은 "퍼포먼스가 강점이지만, 춤만 잘 춘다고 사랑받을 순 없는 것 같다. 직관적으로 바라봐주시고 따라해주시길 바랐다. 예뻐서 따라할 수 있는 동작들로 구성을 했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 있지 채령이 9일 오후 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 첫 번째 미니 앨범 '러브시크'(Lovesick) 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.09 khwphoto@newspim.com

또한 "이번 앨범에서 의견을 취합할 필요 없이, 제 의견이 크게 반영돼서 제가 좋아하는 음악 스타일과 안무 동작을 많이 넣었다. 안무에도 제가 창작에 참여한 퍼포먼스를 보실 수 있을 것"이라고 강조했다.

그간 채령은 있지로 활동하면서 파워풀한 안무를 주로 소화했다. 이번 솔로 앨범에서는 특유의 통통 튀는 매력과 함께 섹시미까지 한 번에 담아냈다. 이에 채령은 "아이돌로서 이미지보다 제 다음 단계를 생각했다. 다 계산되고, 의도한 바이다. 예쁜 춤선에 기분 좋은 노래에, 앙큼한 매력까지 담으려고 했다"고 말했다.

이미 같은 멤버 예지와 유나, 그리고 친언니인 채연도 솔로로 활동하며 대중에게 이미지를 성공적으로 각인시켰다.

그는 "많은 활동을 혼자 해야해서 체력이 우선이라고 생각했다. 언니를 비롯해서 멤버들이 솔로 활동을 해서 그런지, 응원도 많이 해줬다. 언니도 솔로 아티스트로 활동한지 몇 년이 지나서 데이터가 많이 쌓였더라. 어떤 부분이 힘든지를 많이 이야기해줬다. 저도 솔로 준비를 하면서 아직 많이 부족하다는 걸 느꼈다"고 답했다.

끝으로 채령은 "뮤직비디오 조회수도 높았으면 좋겠고, 음원 차트에도 꼭 들어가고 싶다. 솔로로서도 재능이 있다는 걸 알려드리고 싶고, 확인시키고 싶다. 특히 조회수는 매일 자주 보는 게 집계가 안 된다고 한다. 매일 한 번씩, 2주간 봐주셨으면 좋겠다"고 말해 웃음을 더했다.

이날 오후 6시에 발매되는 채령의 첫 솔로 미니앨범 '러브시크'에는 동명 타이틀곡을 비롯해 '문릿 클럽(Moonlit Club)', '센트(Scent)', '페이보릿 리즌(Favorite Reason)'까지 총 4곡이 수록된다.

alice09@newspim.com