카카오엔터, 美 아틀란틱과 '글로벌 K팝 슈퍼IP' 시작…첫 주자 롱샷

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 카카오엔터테인먼트가 미국 아틀란틱 뮤직 그룹(Atlantic Music Group, AMG)과 '글로벌 K팝 슈퍼IP(지식재산권)' 프로젝트를 본격 가동한다고 9일 밝혔다.

이날 카카오엔터테인먼트에 따르면 '글로벌 K팝 슈퍼IP' 프로젝트의 첫 주자는 모어비전 소속 보이그룹 롱샷이다. 이들은 오는 11월 10일 새 EP '스위시(S.W.I.S.H.)' 발매에 맞춰 북미 현지 미디어 프로모션, 온·오프라인 마케팅, 현지 앨범 유통 등 전방위 지원에 나선다.

신인 보이그룹 롱샷. [사진=뉴스핌DB]

이번 프로젝트는 지난 10월 양사가 K팝 아티스트의 글로벌 진출 초기 단계부터 성장 전략을 공동 설계하고 실행까지 함께 추진하기로 한 파트너십의 첫 사례로, 카카오엔터테인먼트와 AMG의 온·오프라인 통합 시너지 전략에 기대가 모이고 있다.

특히 글로벌 톱 아티스트 발굴과 히트곡 제작에 기여해 온 AMG 수석부사장(SVP) 겔라레 루즈베하니가 이번 프로젝트를 직접 이끌며, 롱샷의 글로벌 팬덤 확장에 힘을 보탤 예정이다. 이로써 롱샷은 브루노 마스, 카디 비, 콜드플레이, 돈 톨리버, 마일리, 로제 등 슈퍼스타들이 대거 포진한 AMG 라인업에 합류하게 됐다.

카카오엔터테인먼트는 음악 IP기획·제작부터 글로벌 유통, 마케팅, 팬덤 커뮤니케이션까지 K팝 비즈니스 전반에서 축적한 역량을 투입한다.

아티스트 맞춤형 브랜딩 전략을 수립하고, 팝업스토어와 같은 현지 팬덤 특화 프로모션을 기획·실행하며 차별화된 팬 경험을 제공할 예정이다. AMG는 북미 전역의 탄탄한 유통 인프라와 디지털 네트워크를 바탕으로 현지 음반 유통을 확대하고 주요 음악 플랫폼 내 성과를 지원한다.

또한 힙합·알앤비 분야의 크리에이티브 역량을 더해 Z세대 타깃 디지털 마케팅을 강화하는 등 아티스트의 현지 시장 안착과 성장을 이끌 계획이다.

양사는 롱샷이 보여준 가파른 성장세와 독보적인 잠재력에 주목했다고 밝혔다. 최근에는 지난 9월부터 전 세계 22개 도시에서 진행된 박재범의 월드투어 '세레나데즈 앤 바디롤즈(SERENADES & BODY ROLLS)'에 스페셜 게스트로 참여해 완성도 높은 라이브 퍼포먼스로 현지 팬들의 뜨거운 호응을 얻으며 글로벌 팬덤을 빠르게 확장하고 있다.

양사는 신보 발매에 맞춰 주요 글로벌 스트리밍 플랫폼과 연계한 공격적인 마케팅을 전개한다. LNGSHOT(롱샷)은 북미 현지 방송 출연 등 파급력 높은 프로모션을 이어가는 동시에, 북미 온·오프라인 핵심 유통 채널을 적극 활용한다. 특히 북미 전용 피지컬 앨범에는 현지 팬덤의 니즈를 반영한 구성품을 포함해 소장 가치를 높일 예정이다.

오는 11월 10일 오후 6시(한국시간) 공개되는 EP '스위시'는 타이틀곡 '바나나스(Bananas)'를 비롯해 총 5곡을 수록해 롱샷만의 새로운 음악적 색깔을 담아냈다. 앞서 지난 10월 21일 선공개된 '마스터피스(Masterpiece)'가 주요 차트 상위권에 오른 데 이어, '스위시'가 글로벌 음악 플랫폼 스포티파이의 프리세이브(Pre-save) 차트 TOP 10에 진입하며 앨범 발매를 향한 기대감을 높이고 있다.

겔라레 루즈베하니 AMG 수석부사장은 "카카오엔터테인먼트와의 의미 있는 파트너십을 통해 K팝 시장에서 입지를 넓혀갈 수 있게 돼 기쁘다"며 "뛰어난 아티스트들과 함께하게 돼 기대가 크며, 특히 롱샷이 그 첫 주자가 돼 더욱 뜻깊다"고 전했다.

카카오엔터테인먼트는 "롱샷은 자신들만의 개성 있는 음악과 매력으로 글로벌 무대에서 존재감을 빠르게 드러내고 있는 아티스트"라며 "AMG와의 파트너십을 바탕으로 롱샷의 성장을 전폭 지원하고, 앞으로도 잠재력 있는 K팝 아티스트들이 전 세계를 무대로 활약할 수 있도록 글로벌 협업을 확대해 나갈 것"이라고 전했다.

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