국회로 향한 고흥·사천 주민들 "우주항공특별법 제정을"

AI 핵심 요약beta
- 고흥군과 사천시는 9일 우주항공복합도시 특별법 통과를 촉구했다
- 양 지역 주민 등 500여 명은 남해안 우주산업벨트 조성을 강조했다
- 고흥군은 특별법 제정과 우주항공복합도시 조성에 협력할 계획이다
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군과 경남 사천시가 우주항공복합도시 조성을 위한 공동 결의대회를 열고 특별법의 조속한 국회 통과를 촉구했다.
고흥군은 9일 국회의사당 앞에서 전남광주통합특별시와 경상남도 및 사천시와 함께 '우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법' 제정을 촉구하는 결의대회를 개최했다고 밝혔다.
특별법을 공동대표 발의한 문금주·서천호 의원이 공동 개최한 행사에는 공영민 고흥군수와 박동식 사천시장 등 주요 인사와 양 지역 주민 등 500여 명이 참석했다.
참석자들은 구호 제창과 피켓 퍼포먼스 및 연대 발언을 통해 남해안 우주항공산업 벨트 육성과 국가균형발전을 위한 특별법 제정 필요성을 강조했다.
행사 후에는 범국민 서명운동 결과를 여야 원내대표와 국회 국토교통위원장에게 전달하고 신속한 심사와 조속한 제정을 요청했다.
공 군수는 "대한민국의 우주강국 도약과 남해안 우주산업벨트 구축이라는 양 지역의 숙원이 조속한 입법 결실로 이어질 수 있도록 적극 공조하겠다"고 말했다.
고흥군은 우주항공복합도시 조성 기본계획 용역을 추진해 우주항공산업 발전과 교육·문화·정주 여건 개선에 역량을 집중할 계획이다
chadol999@newspim.com