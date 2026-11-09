콘진원, '한·태 K콘텐츠 비즈위크' 2차 행사 성료…상담액 533억

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 태국 방콕 쉐라톤 그랜드 스쿰빗 호텔에서 열린 '2026 한·태 K-콘텐츠 비즈위크' 2차 행사를 성공적으로 마무리했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 지난 7월 개최한 1차 행사의 성과를 이어 국내 콘텐츠 기업의 태국 시장 진출과 현지 기업과의 협력을 지원하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 지난 11월 2일부터 11월 4일까지 태국 방콕에서 개최한 '2026 한태 K-콘텐츠 비즈위크(2차)'에 참여한 기업들이 비즈니스 상담을 하고 있다. [사진=콘진원] 2026.11.09 alice09@newspim.com

국내 콘텐츠 기업 30개 사가 참여해 태국 바이어와 총 264건의 수출 상담을 진행했으며, 총 3900만 달러(한화 약 533억 원) 규모의 수출 상담액을 달성했다. 또한 현장에서 총 8건의 업무협약(MOU)을 체결하여 K콘텐츠의 현지 사업 협력 기반을 확대했다.

행사 첫날인 11월 2일에는 태국 콘텐츠 시장의 사업 환경과 유통 구조, 주요 협력 방식을 소개하는 설명회가 열렸다. 연사로 나선 태국 콘텐츠 기업 '모노 스트리밍'의 이상호 부사장은 콘텐츠 확보와 해외 판매 분야의 경험을 바탕으로 태국 콘텐츠 시장의 특성과 현지 사업 추진 시 필수적인 정보를 공유했다.

이어 국내 참가 기업과 태국 현지 전문가 15명이 참여하는 전문가 교류회에서는 방송·영상, 게임, 애니메이션, 캐릭터 등 분야별 콘텐츠 유통과 공동제작, 지식재산(IP) 활용 등 다각적인 사업 협력 방안을 논의했다. 이를 통해 참가기업은 현지 시장의 특성을 깊이 이해하고, 자사의 관심 분야에 맞춘 협력 가능성을 모색했다.

11월 3일 열린 일대일 수출 상담회에서는 국내 콘텐츠 기업 30개 사가 태국 바이어 와 총 264건의 수출 상담을 진행했다.

애니메이션, 출판·만화, 방송, 캐릭터, 게임, 신기술 등 다양한 분야에서 콘텐츠 유통과 판권 계약, 공동 제작 및 현지화 등 협력 방안을 모색했다. 이를 통해 참가기업들이 태국 시장에서의 성공 가능성을 엿보고, 실질적인 계약으로 이어질 수 있는 발판을 마련했다는 점에서 의미가 있다.

특히 현장에서 양국 기업 간 총 8건의 MOU가 현장에서 체결됐다. 콘진원은 이번 행사에서 발굴한 협력 기획이 실제 수출로 이어질 수 있도록 지속적인 후속 지원을 펼칠 계획이다.

콘진원은 참가 기업의 상담 역량을 높이기 위해 지난 10월 6일 온라인 사전 교육을 진행했다. 잠재 바이어 발굴과 지속적 관계 구축 방법, 인공지능(AI)을 활용한 현지 기업 조사 등 실무 정보를 제공하고, 태국비즈니스센터의 현지 기업 정보를 활용한 맞춤형 상담 준비를 지원했다.

김철민 콘진원 태국비즈니스센터장은 "이번 행사는 국내 콘텐츠 기업들이 태국 시장에 대한 이해도를 높이고, 현지 바이어와 직접 교류하며 협력 기회를 확대했다는 점에서 의미가 있다"라며 "앞으로도 국내 기업들의 글로벌 진출 기반을 다지고 실질적인 수출 성과를 창출할 수 있도록 현지 유통망과 협력을 강화하고, 기업별 수요에 맞는 지원을 지속적으로 확대하겠다"라고 밝혔다.

alice09@newspim.com