"우린 감축하는데"…에쓰오일 180만톤 증설에 석화업계 '속앓이'

대산·여수 NCC 감축 추진 속 에쓰오일 샤힌 180만톤 가동 앞둬

울산 3사 감축 협의는 여전히 평행선…감축 규모·방식 놓고 이견

LG화학·롯데케미칼 "샤힌 가동으로 공급과잉 심화…내년 시황 회복 어려워"

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 국내 석유화학업계가 공급과잉 해소를 위해 에틸렌 생산능력 249만톤을 줄이기로 했지만, 에쓰오일의 샤힌 프로젝트 가동으로 감축 효과의 70% 이상이 상쇄될 전망이다. 기존 업체들은 공장을 폐쇄하는 반면 에쓰오일은 9조원 이상을 투자한 신규 설비를 가동하면서 석유화학 구조조정의 형평성 논란이 커지고 있다.

특히 울산에서는 SK지오센트릭과 대한유화, 에쓰오일의 이해관계가 엇갈리면서 설비 감축 논의가 진전을 보지 못하고 있다. 노후 설비를 줄여 공급과잉을 해소해야 한다는 기존 업체들의 요구와 고효율 신규 설비를 통한 경쟁력 강화라는 에쓰오일의 전략이 충돌하는 양상이다.

9일 석화업계 한 관계자는 "국내에서 사업을 이어가기 위해 설비 감축에 적극적인 기존 업체들과 달리 에쓰오일은 상대적으로 감축 부담에서 자유로운 상황"이라며 "업계 전체가 공급과잉 해소를 위해 생산능력을 줄이는 상황에서 대규모 신규 설비가 가동되는 것은 형평성에 어긋난다는 지적이 있다"고 말했다.

국내 석화업계에서는 공급과잉 해소를 위한 생산능력 감축이 추진되고 있다. 특히 대산과 여수에서는 기존 나프타분해시설(NCC)을 통합하거나 가동을 중단하는 방식으로 사업재편이 진행 중이다.

롯데케미칼은 지난 9월 HD현대오일뱅크와 통합법인 H&L어드밴스드를 출범시키고 대산 지역의 에틸렌 생산능력을 연간 195만톤에서 85만톤으로 축소하기로 했다. 롯데케미칼의 기존 대산 NCC 110만톤을 가동 중단하는 방식이다.

여수에서는 롯데케미칼과 한화솔루션, DL케미칼 등이 사업재편을 추진하고 있다. 한화솔루션과 DL케미칼의 합작사인 여천NCC 2·3공장의 가동을 중단해 연간 139만톤의 에틸렌 생산능력을 줄이고, 남은 1공장은 롯데케미칼 여수공장과 통합할 계획이다. LG화학도 GS칼텍스와 여수 NCC 설비 통합을 협의하고 있으며 연내 구체적인 감축 규모와 사업재편 방향을 결정할 방침이다.

기존 업체들이 설비 감축에 나선 것과 달리 에쓰오일은 내년 울산에서 대규모 신규 생산시설의 가동을 앞두고 있다. 약 9조2580억원을 투자한 샤힌 프로젝트는 연간 180만톤의 에틸렌 생산능력을 추가하는 사업이다. 에쓰오일은 내년 1월부터 폴리에틸렌(PE) 설비와 스팀크래커, TC2C 설비를 순차적으로 가동할 예정이다.

이렇다 보니 대산과 여수와 달리 울산의 사업재편은 여전히 안갯속이다. SK지오센트릭과 대한유화, 에쓰오일은 공동 사업재편을 논의하고 있지만 구체적인 설비 감축 규모와 방식에 합의하지 못하고 있다고 알려졌다. 특히 에쓰오일이 신규 설비인 샤힌 프로젝트를 감축 대상에서 제외해야 한다는 입장을 고수하면서 업체 간 이견이 좁혀지지 않고 있다고 알려졌다.

이와 관련해 석화업계 관계자는 "에쓰오일은 신규설비라 감축 대상이 아니라는 입장을 이어가고 있고 SK이노베이션과 대한유화도 생산한 에틸렌을 다운스트림 공정에 많이 투입하다 보니 일방적으로 감축하기는 어렵다는 입장으로 알고 있다"며 "각 사의 입장이 평행선을 달리면서 감축 합의가 쉽지 않은 상황"이라고 말했다.

SK지오센트릭은 에틸렌을 폴리에틸렌(PE) 생산에 활용하고 있고 대한유화는 배터리 분리막용 고밀도폴리에틸렌(HDPE)과 에틸렌글리콜(EG) 등을 생산하고 있다. 두 회사 모두 NCC를 대규모 감축할 경우 후속 생산시설에 필요한 원료를 외부에서 확보해야 하는 부담이 발생한다. 이에 따라 두 회사는 에쓰오일의 설비 감축 참여나 합작법인 설립 과정에서 보다 유리한 조건을 요구한 것으로 알려졌다.

울산의 석유화학 사업재편이 지연되면서 대산과 여수에서 추진 중인 설비 감축의 효과도 제한될 전망이다. 나이스신용평가에 따르면 대산과 여수에서 총 249만톤의 에틸렌 생산능력을 줄이더라도 샤힌 프로젝트를 통해 180만톤이 추가되면 국내 전체 생산능력은 약 1300만톤에서 1230만톤으로 감소하는 데 그친다. 실질적인 감축 규모는 약 70만톤으로 당초 감축 계획의 28% 수준에 불과하다.

이 같은 우려는 국내 주요 석유화학 업체들의 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서도 드러났다. LG화학은 동북아 지역에서 2031년까지 약 800만톤의 설비 폐쇄가 예상되지만 신규 증설 규모는 2900만톤에 달할 것으로 전망했다. 특히 내년 샤힌 프로젝트 가동으로 공급과잉이 더욱 심화될 것으로 내다봤다.

롯데케미칼 역시 대산과 여수의 NCC 통합을 통해 생산능력을 감축하더라도 샤힌 프로젝트가 가동되면 극적인 시황 회복을 기대하기 어렵다는 입장을 밝혔다.

이처럼 기존 업체들의 설비 감축에도 샤힌 프로젝트의 신규 공급이 더해지면서 석유화학 업황 회복에는 상당한 시간이 걸릴 것이라는 관측이 나온다.

석화업계 다른 관계자는 "에쓰오일은 대규모 투자를 마치고 가동을 앞둔 만큼 설비를 감축할 이유가 없고 정부도 신규 설비에 감축을 요구할 명분이 크지 않다"며 "에쓰오일 역시 고효율 설비를 통해 국내 석유화학 산업의 생산 효율성을 높이겠다는 명분이 있는 상황이라 석화 재편이 쉽사리 이뤄지지 않고 있다"고 말했다.

울산 샤힌 프로젝트 건설 현장 [사진=에쓰오일]

heoneykim@newspim.com