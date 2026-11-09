익산 솜리마을에 관광객 8200여 명 몰려…보물찾기 축제 '성황'

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AR 기술·1945년 해방 서사 결합한 체험형 축제…이틀간 순금 12돈 지급

할인쿠폰·상생 먹거리존 운영...전통시장 및 원도심 골목상권 소비 활성화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 익산시문화도시지원센터와 함께 지난 7~8일 인화동 솜리마을과 중앙동 익산근대역사관 일원에서 개최한 '제4회 보물찾기 축제-금괴를 찾아라'에 8200여 명이 방문했다고 9일 밝혔다.

이번 축제는 보석도시 익산의 상징성과 근대역사 자산을 AR 기술로 연결한 시민 참여형 행사다. 근대 건축유산이 보존된 솜리마을 골목을 탐험 공간으로 꾸며 가족 단위 방문객부터 청년층까지 다양한 세대의 참여를 이끌었다.

보물찾기 축제[사진=익산시]2026.11.09 lbs0964@newspim.com

올해 축제는 '1945 그날의 금괴를 찾아라'를 주제로 일제강점기 수탈의 아픔과 1919년 솜리장터 4·4만세운동의 저항 정신을 이야기로 풀어냈다. 참가자들은 해방을 맞은 1945년의 비밀 탐험가가 돼 골목 곳곳에 숨겨진 보물을 찾았다.

주요 프로그램인 AR 보물찾기는 스마트폰 지도를 활용해 골목에 숨겨진 보물 카드를 찾고 전용 게임 구역에서 점수를 획득하는 방식으로 진행됐다.

올해는 QR코드 추리 요소를 추가하고 입문형과 심화형으로 난이도를 구분해 이틀간 총 4회 운영했다.

회차별 1등 2명에게 순금 1돈, 2등 2명에게 순금 0.5돈을 지급해 모두 12돈의 금이 상품으로 제공됐다. 첫날 오후에는 익산지역 청년 참가자가 1등 카드 2장을 차지해 순금 2돈을 받기도 했다.

이와 함께 1920년대 근대 의상을 입고 마을해설사와 함께하는 골목 투어, 보석공예 체험, 어린이 볼풀 보물찾기, 소극장 공연 등 가족 프로그램도 마련됐다.

취타대와 관악대 행진, 거리 버스킹, 청년 밴드 노야의 개막 공연, 룩스필하모닉오케스트라의 폐막 공연도 축제 분위기를 더했다.

원도심 상권과의 상생을 위한 프로그램도 운영됐다. 시는 구시장·남부시장 상인회, 익산원예농협 하나로마트와 협력해 상생 먹거리존과 소상공인 플리마켓 '이리오숍'을 마련했다.

참가자에게 3000원 할인쿠폰을 제공하고 인근 상가 영수증을 활용한 경품 행사도 진행해 골목상권 소비를 유도했다.

lbs0964@newspim.com