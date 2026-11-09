임영웅 '아임 히어로 더 스타디움 2', 예매 시작…SCREENX 예고편 공개

AI 핵심 요약beta
- 임영웅 공연실황영화가 9일 SCREENX 예고편을 공개하고 예매를 시작했다
- 영화는 18일 전국 CGV에서 SCREENX와 2D 포맷으로 개봉한다
- 스타디움 공연과 드론쇼 등을 담은 영화는 4면 SCREENX관에서도 상영된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
임영웅 영화 최초 용산 4면 SCREENX관 상영
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 임영웅의 공연실황영화 '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'가 SCREENX 예고편을 공개하고 예매를 시작했다.
9일 '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'는 이날 오전 10시부터 CGV에서 SCREENX와 2D 상영 포맷의 극장별 순차 예매를 시작했다. 영화는 오는 18일 전국 CGV에서 개봉한다.
'임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'는 임영웅의 데뷔 10주년을 맞아 영웅시대와 함께한 지난 시간을 돌아보고 스타디움 공연 현장을 담은 공연실황영화다.
공개된 SCREENX 예고편에는 스타디움 무대와 관객들의 응원봉, 드론쇼와 불꽃놀이 등이 좌우로 확장된 화면에 담겼다.
이번 작품은 임영웅 공연실황영화 가운데 처음으로 CGV용산아이파크몰 4면 SCREENX관에서도 상영된다. SCREENX는 정면과 좌우 벽면으로 화면을 확장하는 포맷으로, 4면 SCREENX관은 천장까지 영상 영역을 넓힌 것이 특징이다.
영화는 촬영 단계부터 SCREENX 상영을 고려해 제작됐다. 촬영에는 8K 시네마 카메라를 사용했으며 SCREENX의 3면 화면을 활용한 별도의 구성을 적용했다.
SCREENX 예고편은 전국 CGV SCREENX관의 스크린 광고로도 공개된다. 상영 전에는 SCREENX관 관객을 위한 '웰컴 윙(Welcome Wing)' 영상도 선보인다.
'임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'는 오는 18일부터 전국 CGV에서 상영된다.
taeyi427@newspim.com