풀타임 뛴 황희찬, 또 마수걸이 골 불발…샬케, 강등권 추락

AI 핵심 요약beta
- 황희찬은 9일 호펜하임전에서 풀타임을 뛰었으나 득점하지 못했다.
- 샬케는 호펜하임에 1-2로 패해 6경기 연속 무승에 빠졌다.
- 정우영도 프라이부르크전에서 공격 포인트 없이 팀 패배를 지켜봤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'정우영 교체 출전' 베를린, 프라이부르크에 0-2
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 황희찬(샬케04)이 풀타임을 뛰었으나 또 득점에 실패했다. 소속팀 샬케는 호펜하임 원정에서 패하며 강등권으로 추락했다.
샬케는 9일(한국시간) 독일 진스하임의 SNP 아레나에서 열린 2026-27시즌 독일 분데스리가 9라운드 원정경기에서 호펜하임에 1-2로 패했다. 리그 6경기 연속 무승(2무 4패)에 빠진 샬케는 1승 3무 5패(승점 6)로 17위까지 떨어졌다.
최전방 투톱으로 선발 출전한 황희찬은 경기 종료까지 90분을 모두 소화했다. 드리블 성공 4회 등 전방에서 활발한 움직임을 선보였으나 마무리 득점으로는 이어지지 않았다. 울버햄프턴에서 샬케로 임대 이적한 황희찬은 공식전 8경기째 마수걸이 골을 올리지 못하고 있다.
샬케는 전반 초반 수비실책으로 흔들렸다. 전반 10분 골키퍼 로리스 카리우스의 패스 미스로 피스니크 아슬라니에게 선제골을 내줬다. 이어 전반 26분 팀 렘펠레에게 추가골까지 허용하며 0-2로 끌려갔다. 후반 36분 교체 투입된 에딘 제코의 헤더가 맞고 나온 뒤 주니오르 아다무가 밀어 넣으며 추격에 나섰지만 끝내 동점을 만들지 못했다.
우니온 베를린의 정우영은 프라이부르크전에서 후반 시작과 함께 교체 투입돼 45분을 뛰었으나 공격 포인트를 올리지 못했다. 팀은 0-2로 패하며 16위(승점 7)에 머물렀다.
소속팀 일정을 마친 황희찬과 정우영은 카타르로 이동해 11월 사우디아라비아·카타르와의 원정 평가전 2연전을 치르는 대표팀에 합류한다.
psoq1337@newspim.com