트럼프, 선거 끝난 네타냐후에 "가자지구 평화계획 이행" 촉구

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 전화 통화에서 가자지구 평화 계획을 이행하기 위한 조치를 취할 것을 촉구했다고 악시오스가 소식통 두 명을 인용해 8일(현지시간) 보도했다

보도에 따르면 트럼프 대통령은 지난 5일 네타냐후 총리와의 통화에서 이스라엘 총선(10월 27일)이 마무리됨에 따라 "가자지구 평화안 추진을 위한 구체적인 조치에 나설 것"을 요구했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리.[사진=로이터 뉴스핌]

통화에는 마코 루비오 국무장관을 비롯해 재러드 쿠슈너, 스티브 위트코프 중동 특사 등 미 외교안보 핵심 라인이 동석했으며, 이란 전쟁 문제도 함께 논의된 것으로 알려졌다.

트럼프 행정부의 가자 평화 로드맵은 하마스의 무장 해제와 가자지구의 완전한 비무장화를 전제로, 현지 행정 및 안보 통제권을 새롭게 들어설 팔레스타인 기술관료 정부와 국제안정화군(ISF)에 이양하는 20개 조항으로 구성되어 있다.

트럼프 대통령이 주도하는 평화위원회는 지난 7월 하마스 측과 무장 단체 해산 및 통제권 이양을 골자로 한 15개 조항의 세부 합의를 도출한 바 있다. 이어 9월 유엔총회에서는 초기 6개월간 24억 5천만 달러(약 3조 3천억 원)를 투입해 66개 재건 프로젝트를 추진하는 종합 로드맵을 발표하기도 했다.

그러나 네타냐후 정부는 "하마스가 가자지구에서 무장을 재정비하고 있다"며 강한 회의론을 피력하며 국내 정치적 이유로 평화안 이행을 차일피일 미뤄왔다. 이에 쿠슈너 특사는 지난 8월 이스라엘을 방문해 "하마스가 역사상 처음으로 무장 해제에 동의했으니 이 약속이 진실인지 검증하라"고 네타냐후를 압박한 바 있다.

미 정부 당국자는 악시오스에 "하마스의 무장 해제 진행 상황이 검증된 이후에야 단계적 재건이 시작될 것"이라며 "이스라엘 정부의 전폭적인 협력과 파트너십이 필수적"이라고 강조했다.

wonjc6@newspim.com