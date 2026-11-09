美日 외교장관, 중간선거 후 첫 회담 조율...안보·ICC 제재 논의

AI 핵심 요약beta
- 일본·미국 외교장관이 9일 G7 회의 계기 대면 회담을 조율했다
- 모테기 외무상은 안보전략 개정과 주일미군 부담 문제를 설명할 계획이다
- 일본은 미국의 ICC 제재와 인도·태평양 정세에 대한 입장을 전달할 전망이다
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본과 미국이 미 중간선거 이후 처음으로 대면 외교장관 회담을 여는 방안을 조율하고 있다.
일본은 이번 회담에서 안보전략 개정과 주일미군 주둔비 부담 문제를 설명하는 한편, 도널드 트럼프 미국 행정부의 국제형사재판소(ICC) 제재에 대한 자국 입장도 전달할 것으로 보인다.
9일 요미우리신문에 따르면 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 마코 루비오 미국 국무장관은 9~10일 프랑스 파리에서 열리는 주요 7개국(G7) 외교장관 회의를 계기로 회담하는 방향으로 일정을 조율 중이다.
회담이 성사되면 공화당이 중간선거에서 크게 패한 뒤 양국 외교장관이 처음으로 직접 만나는 자리가 된다.
모테기 외무상은 회담에서 일본의 안보 관련 3개 문서 연내 개정을 위한 진행 상황을 설명하고 미국의 이해를 구할 계획이다. 내년 3월 만료되는 주일미군 주둔 경비 부담 협정도 논의될 가능성이 있다.
트럼프 행정부의 ICC 제재 조치에 대한 일본의 입장도 전달할 예정이다. 일본은 법치주의를 중시한다는 외교 원칙을 강조해 왔으며, ICC 제재 문제를 놓고 미국과 의견을 교환할 것으로 보인다.
중국을 포함한 인도·태평양 지역 정세도 주요 의제가 될 전망이라고 요미우리는 전했다.
goldendog@newspim.com