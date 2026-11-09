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"600만원 일시금도 부족"…포스코 노조, 기본급 인상 고집에 협상 원점

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  • 포스코 노사는 9일 임금협상 잠정합의안이 조합원 투표에서 부결됐다
  • 기본급 2.6% 인상과 일시금 600만원 등이 과반 동의를 얻지 못했다
  • 노사는 추가 보상과 수당·복지 개선을 놓고 재협상에 나서게 됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기본급 2.6% 인상안, 조합원 51.69% 반대로 부결
찬반 격차 311표…추가 보상·기존 합의안 보완이 변수
회사 "경영여건·직원 정서 고민…끝까지 진정성 있는 소통"

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 포스코 노사가 140일간의 교섭 끝에 마련한 올해 임금협상 잠정합의안이 조합원 투표에서 부결됐다. 기본급 2.6% 인상과 일시금 총 600만원, 특별승호 3호봉 등을 담았지만 조합원 과반의 동의를 얻지 못했다.

노사는 다시 협상 테이블에서 접점을 찾아야 한다. 찬반 표 차가 311표에 그친 만큼 기존 합의안의 틀을 유지하면서 조합원들이 부족하다고 판단한 부분을 어떻게 보완할지가 관건이다. 기본급과 일시금 등 추가 보상 규모뿐 아니라 수당·복지 개선을 포함한 보상 방식도 재협상 변수가 될 전망이다.

현대차와 HD현대중공업, 한화오션 등 주요 자동차·조선업체가 올해 임금·단체협상을 마무리한 가운데, 포스코는 잠정합의안 부결로 다시 교섭에 나서야 하는 상황이다. 재협상이 길어질 경우 연내 타결도 장담하기 어렵다.

◆ 140일 교섭 끝 합의했지만…조합원 51.69% 반대

9일 철강업계에 따르면 한국노총 금속노련 포스코노동조합이 지난 7일 실시한 올해 임금교섭 잠정합의안 찬반투표에서 반대 4744표(51.69%), 찬성 4433표(48.31%)로 합의안이 부결됐다.

전체 선거인 9424명 가운데 9177명이 참여해 투표율은 97.38%를 기록했다. 반대표가 찬성표보다 311표 많았으며, 찬반 비율 차이는 3.38%포인트였다.

앞서 노사는 지난달 30일 본교섭에서 잠정합의안을 마련했다. 기본임금 2.6% 인상과 목표달성격려금 350만원, 타결축하·노사화합장려금 200만원, 지역사랑상품권 50만원 지급 등이 주요 내용이다.

특별승호 3호봉과 명절상여금 개선도 담겼다. 명절상여금은 200만원에 기본급의 20%를 더하고, 2028년부터 기본급 연동 비율을 30%로 높이는 내용이다. 교대 휴일수당 추가와 상주·정비수당 개선, 배우자와 자녀를 포함한 의료제도 개선 등도 포함됐다.

노조는 당초 기본급 7.1% 인상과 격려금 600%, 우리사주 50주, 명절상여금 200% 등을 요구했다. 잠정합의안은 최초 요구안과 차이가 있지만, 투표 결과만으로 어느 항목이 부결에 가장 큰 영향을 미쳤는지 단정하기는 어렵다. 노조가 조합원들의 반대 배경을 구체적으로 파악하는 것이 재협상의 출발점이 될 것으로 보인다.

[인포그래픽=챗GPT] 2026.11.09 

◆ 추가 보상 규모·방식이 변수…조합원 설득도 과제

재협상에서는 기본급과 일시금, 특별승호, 수당·복지 가운데 어느 부분을 조정할지가 쟁점이다.

기존 잠정합의안은 기본급 인상에 특별승호와 명절상여금, 근무형태별 수당, 의료제도 개선을 함께 담았다. 기본급 인상과 특별승호처럼 임금 수준에 지속적으로 영향을 주는 항목과 일시금처럼 한 차례 지급하는 보상이 섞여 있다.

이 때문에 추가 보상의 총액뿐 아니라 지급 방식도 중요하다. 근속연수와 임금 수준, 근무형태에 따라 각 항목의 적용 효과가 달라질 수 있는 만큼 조합원들이 체감할 수 있는 개선안을 마련하는 것이 과제다.

다만, 구체적인 재협상안이 나오지 않은 상황에서 기본급 인상률 확대나 일시금 증액 중 어느 쪽에 무게가 실릴지 예단하기는 이르다. 부결 사유를 확인하지 않은 채 보상 항목만 늘리는 것으로는 조합원 동의를 얻기 어려울 수 있다.

찬성표가 48.31%였다는 점도 눈여겨볼 대목이다. 합의안이 부결됐지만 절반에 가까운 조합원은 찬성했다. 기존 합의 내용을 바탕으로 일부 항목을 보완해 다시 동의를 구할 여지는 남아 있다. 다만, 근소한 표 차이를 이유로 반대 의견을 가볍게 받아들여서는 설득이 쉽지 않을 것으로 보인다. 

이를 위해 회사도 경영여건과 직원들의 정서를 함께 고려해 합의점을 찾겠다는 입장이다.

포스코 관계자는 "회사는 노사상생 이념을 바탕으로 경영여건과 직원들의 정서를 깊게 고민해 원만한 합의점을 찾아낼 수 있도록 끝까지 진정성 있는 소통을 이어가겠다"고 밝혔다.

◆ 두 차례 부분파업 겪은 노사…추가 쟁의는 후속 결정에 달려

포스코 노사는 올해 임금협상 과정에서 이미 두 차례 부분파업을 겪었다. 노조는 지난 9월 창사 이후 처음으로 파업에 나서 각각 48시간과 120시간의 부분파업을 벌였다.

이후 교섭이 장기화하자, 11월 2일 오후 7시부터 무기한 파업에 돌입해 쟁의행위를 단계적으로 확대하겠다고 예고했다. 그러나 지난달 30일 잠정합의안이 나오면서 예정된 파업은 피했다.

이번 부결로 최종 타결 절차는 멈췄지만, 곧바로 파업이 재개되는 것은 아니다. 추가 쟁의행위 여부와 일정은 노조의 후속 결정과 재협상 진행 상황에 달려 있다.

노사는 회사가 부담할 수 있는 수준과 조합원이 받아들일 수 있는 보상 사이에서 간극을 좁혀야 한다. 기존 합의안에서 무엇을 유지하고 얼마나 보완할지, 그 결과를 조합원에게 어떻게 설명할지가 다음 합의안의 성패를 가를 전망이다.

포스코 포항제철소. [사진=뉴스핌 DB]

peoplekim@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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