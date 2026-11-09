'토크토크 코리아' 수상작 124편 발표…75개국 작품 5만5천여 점 접수

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 11월 9일 외국인의 시선으로 한국문화를 새롭게 조망하는 국제 콘텐츠 공모전 '토크토크 코리아(Talk Talk Korea) 2026'의 최종 수상작 124편을 선정해 발표했다.

올해로 13회를 맞이한 '토크토크 코리아'는 세계인이 한국문화를 소재로 창작물을 제작하고 공유하는 공모전이다. 올해는 '나의 첫 케이(K)-컬처 이야기[POV(Point of View): You're in Korea]'라는 주제로 영상(비디오), 사진(포토북), 그림(드로잉&일러스트레이션), 글(라이팅) 등 4개 분야 작품을 공모한 가운데, 전 세계 75개국 작품 총 5만 5250점이 접수돼 한국문화에 대한 뜨거운 관심을 확인했다.

Hosana Akhaya Simauw, 인도네시아, 호기심에서 꿈으로(From Curiosity to a Dream)[사진=문체부]

◆한국을 향한 뜨거운 관심이 꿈과 삶이 된 이야기, 한국문화의 매력 등 담아

영상(비디오) 분야에서는 한국 대중음악에 대한 호기심이 영화감독이 되겠다는 꿈이 되기까지의 여정을 담은 작품 '호기심에서 꿈으로(From Curiosity to a Dream)'을 심사위원 만장일치로 1등이자 문체부 장관상 수상작으로 선정했다. 수상자 인도네시아의 호사나 아카야 시마우(Hosana Akhaya Simauw) 씨는 언젠가 '감독님'으로 불리고 싶다는 바람을 통해 한국문화가 자신의 미래에 영감을 준 경험을 전했다.

사진(포토북) 분야에서는 한국 드라마를 처음 본 순간부터 한국어를 배우고 음식을 직접 만들어온 일상을 사진과 글을 엮어 담은 작품 '한국이 먼저 내게 찾아왔다(Korea Found Me First)'를 1등으로 선정했다. 수상자 이란의 닐루파 카샤니(Niloofar Kashani) 씨는 아직 방문하지 못한 한국이 이미 삶의 일부가 된 과정을 다채로운 화면 구성과 솔직한 이야기로 풀어냈다.

Jeinnymar Alexandra Ochoa Acuña, 베네수엘, 옛날 옛적, 푸른 호랑이[사진=문체부]

그림(드로잉&일러스트레이션) 분야에서는 한국 민화의 대표적인 소재인 호랑이와 까치, 전통 구름 문양 등을 현대적인 감각으로 재해석한 작품 '옛날 옛적, 푸른 호랑이'가 1등 수상의 영광을 안았다. 수상자 베네수엘라의 헤이니마르 알렉산드라 오초아 아쿠냐(Jeinnymar Alexandra Ochoa Acuña) 씨는 11살에 한국 전래동화 '호랑이와 까치' 이야기를 읽은 후 한국어와 역사에 대한 관심이 높아진 기억을 바탕으로 이번 작품을 만들었다.

올해 신설한 글(라이팅) 분야에서는 베네수엘라의 아나 모야(Ana Moya) 씨가 인생의 어느 시점에서도 한국은 새로운 설렘과 감동을 선사하는 매력적인 나라라는 메시지를 담은 작품 '한국을 발견하기에 늦은 때란 없다(Never too late to discover Korea)'가 1등을 차지했다.

아울러 국내외 관람객들이 수상작을 직접 감상할 수 있도록 전시도 마련한다. 국내에서는 11월 17일부터 22일까지 하이커그라운드 2층 포켓 라운지에서 작품들을 만나볼 수 있다. 2026년 11월부터 2027년 3월까지는 벨기에·오스트리아·스페인 등 재외 한국문화원 3개소에서 해외 순회 전시를 이어갈 예정이다.

문체부 정책 담당자는 "이번 수상작에는 한국문화를 향한 애정과 그 안에서 자신의 이야기를 발견한 세계인의 경험이 담겨 있다. 국내외 전시를 통해 더욱 많은 사람이 작품에 담긴 이야기에 공감하고, 한국문화를 매개로 서로의 경험을 나눌 수 있을 것"이라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com