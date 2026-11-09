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'토크토크 코리아' 수상작 124편 발표…75개국 작품 5만5천여 점 접수

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AI 핵심 요약

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  • 문체부는 9일 국제 콘텐츠 공모전 최종 수상작 124편을 발표했다.
  • 75개국에서 한국문화 관련 작품 5만5250점이 접수됐다.
  • 수상작은 17일부터 국내와 해외 한국문화원에서 전시된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 11월 9일 외국인의 시선으로 한국문화를 새롭게 조망하는 국제 콘텐츠 공모전 '토크토크 코리아(Talk Talk Korea) 2026'의 최종 수상작 124편을 선정해 발표했다.

올해로 13회를 맞이한 '토크토크 코리아'는 세계인이 한국문화를 소재로 창작물을 제작하고 공유하는 공모전이다. 올해는 '나의 첫 케이(K)-컬처 이야기[POV(Point of View): You're in Korea]'라는 주제로 영상(비디오), 사진(포토북), 그림(드로잉&일러스트레이션), 글(라이팅) 등 4개 분야 작품을 공모한 가운데, 전 세계 75개국 작품 총 5만 5250점이 접수돼 한국문화에 대한 뜨거운 관심을 확인했다.

Hosana Akhaya Simauw, 인도네시아, 호기심에서 꿈으로(From Curiosity to a Dream)[사진=문체부] 

◆한국을 향한 뜨거운 관심이 꿈과 삶이 된 이야기, 한국문화의 매력 등 담아

영상(비디오) 분야에서는 한국 대중음악에 대한 호기심이 영화감독이 되겠다는 꿈이 되기까지의 여정을 담은 작품 '호기심에서 꿈으로(From Curiosity to a Dream)'을 심사위원 만장일치로 1등이자 문체부 장관상 수상작으로 선정했다. 수상자 인도네시아의 호사나 아카야 시마우(Hosana Akhaya Simauw) 씨는 언젠가 '감독님'으로 불리고 싶다는 바람을 통해 한국문화가 자신의 미래에 영감을 준 경험을 전했다.

사진(포토북) 분야에서는 한국 드라마를 처음 본 순간부터 한국어를 배우고 음식을 직접 만들어온 일상을 사진과 글을 엮어 담은 작품 '한국이 먼저 내게 찾아왔다(Korea Found Me First)'를 1등으로 선정했다. 수상자 이란의 닐루파 카샤니(Niloofar Kashani) 씨는 아직 방문하지 못한 한국이 이미 삶의 일부가 된 과정을 다채로운 화면 구성과 솔직한 이야기로 풀어냈다.

Jeinnymar Alexandra Ochoa Acuña, 베네수엘,  옛날 옛적, 푸른 호랑이[사진=문체부] 

그림(드로잉&일러스트레이션) 분야에서는 한국 민화의 대표적인 소재인 호랑이와 까치, 전통 구름 문양 등을 현대적인 감각으로 재해석한 작품 '옛날 옛적, 푸른 호랑이'가 1등 수상의 영광을 안았다. 수상자 베네수엘라의 헤이니마르 알렉산드라 오초아 아쿠냐(Jeinnymar Alexandra Ochoa Acuña) 씨는 11살에 한국 전래동화 '호랑이와 까치' 이야기를 읽은 후 한국어와 역사에 대한 관심이 높아진 기억을 바탕으로 이번 작품을 만들었다.

올해 신설한 글(라이팅) 분야에서는 베네수엘라의 아나 모야(Ana Moya) 씨가 인생의 어느 시점에서도 한국은 새로운 설렘과 감동을 선사하는 매력적인 나라라는 메시지를 담은 작품 '한국을 발견하기에 늦은 때란 없다(Never too late to discover Korea)'가 1등을 차지했다.

아울러 국내외 관람객들이 수상작을 직접 감상할 수 있도록 전시도 마련한다. 국내에서는 11월 17일부터 22일까지 하이커그라운드 2층 포켓 라운지에서 작품들을 만나볼 수 있다. 2026년 11월부터 2027년 3월까지는 벨기에·오스트리아·스페인 등 재외 한국문화원 3개소에서 해외 순회 전시를 이어갈 예정이다.

문체부 정책 담당자는 "이번 수상작에는 한국문화를 향한 애정과 그 안에서 자신의 이야기를 발견한 세계인의 경험이 담겨 있다. 국내외 전시를 통해 더욱 많은 사람이 작품에 담긴 이야기에 공감하고, 한국문화를 매개로 서로의 경험을 나눌 수 있을 것"이라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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