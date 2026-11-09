CGV·투니버스, '성우 팬밋업' 개최…강수진·김선혜·이용신 등 참여

AI 핵심 요약beta
- CGV가 9일 투니버스와 성우 팬밋업 개최를 밝혔다
- 행사는 21일부터 29일까지 CGV영등포타임스퀘어에서 열린다
- 명탐정 코난 등 성우들이 더빙 시연과 관객 만남을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'명탐정 코난'·'꿈빛 파티시엘'·'달빛천사' 성우 출연
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 CJ ENM 투니버스와 함께 '투니보이스 페스타 l 성우 팬밋업'을 개최한다고 9일 밝혔다.
행사는 오는 21일부터 29일까지 2주간 토요일과 일요일 CGV영등포타임스퀘어에서 열린다. '명탐정 코난', '꿈빛 파티시엘', '달빛천사' 등에 참여한 성우들이 관객과 만난다.
공연은 오후 2시와 4시40분 하루 2회씩 총 8회 진행된다. 매회 게스트 성우 2명과 홍범기 성우가 MC로 참여한다.
21일에는 '명탐정 코난'의 남도일 역 강수진과 코난 역 김선혜가 무대에 오른다. 22일에는 같은 작품에서 이상윤 역을 맡은 이주창과 안기준 역의 박성태가 출연한다.
28일에는 '꿈빛 파티시엘'의 원가온 역 양정화와 감딸기 역 김현지가 팬들과 만난다. 29일에는 '달빛천사'의 타토 역 김장과 루나 역 이용신이 참여한다.
행사에서는 성우들의 캐릭터 더빙 시연과 작품·캐릭터 관련 이야기, 관객 Q&A 등이 진행된다. 공연이 끝난 뒤에는 출연 성우들과 인사를 나누는 하이바이회도 마련된다.
관람객에게는 회차별 기념 티켓 1종과 출연 성우 사인이 담긴 L홀더 1종을 제공한다. 투니버스 공식 SNS와 홈페이지에서는 오는 29일까지 예매 인증 이벤트도 진행한다.
예매는 CGV에서 진행된다. 21~22일 공연은 9일 오후 8시부터, 28~29일 공연은 오는 16일 오후 8시부터 예매할 수 있다. 공연 시간은 약 90분이다.
taeyi427@newspim.com