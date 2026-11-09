부산시 'KFA 프랜차이즈 창업박람회' 12일 개막…100여개 브랜드 참여

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창업 세미나·스타셰프 강의 프로그램

정보 탐색·창업 조건 상담 기회 제공

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 외식·서비스·도소매 창업의 최신 흐름을 확인할 부산 창업박람회가 열린다

부산시는 오는 12일부터 14일까지 사흘간 벡스코 제1전시장 3B홀에서 '2026 KFA 프랜차이즈 창업박람회 부산'을 개최한다고 9일 밝혔다.

2026 KFA 프랜차이즈 창업박람회 부산 포스터[사진=부산시] 2026.11.09

한국프랜차이즈산업협회 부산울산경남지회가 주최·주관하는 이번 박람회에는 외식업과 서비스업, 도소매업 등 100여 개 프랜차이즈 브랜드가 참가할 예정이다.

행사장에서는 브랜드별 창업 조건과 투자 정보를 확인하고 가맹본부 관계자와 상담할 수 있다. 개막식과 브랜드 전시를 비롯해 창업 세미나, 스타셰프 강의도 마련된다.

올해는 해외 진출 지원 프로그램이 새로 운영된다. 해외 프랜차이즈 브랜드를 소개하는 해외관을 설치하고, 해외시장 진출 전략 설명회와 해외 바이어 상담회를 진행한다.

부산·울산·경남 지역 기업과 해외 바이어 간 일대일 상담회는 12일 열린다. 같은 날 오후 1시에는 벡스코 제1전시장 2층 214~215호에서 국가별 시장 현황과 진출 절차, 현지 사업 전략 등을 다루는 설명회가 진행된다.

창업 세미나는 12일부터 14일까지 매일 열린다. 12일에는 이홍구 창업피아 대표와 정용덕 외식경영컨설턴트가 창업 트렌드와 외식업 운영 노하우를 소개한다.

13일에는 곽동훈 셰프의 특별강의와 박민구 두드림창업경제연구소 소장의 상권 분석 강의가 이어진다. 14일에는 김현 유튜브 채널 '인싸맨' 운영자와 이정화 프랜차이즈산업연구원 팀장이 프랜차이즈 선택 기준과 고객 관리 전략을 설명한다.

관람객은 11일까지 박람회 누리집에서 사전등록하면 무료로 입장할 수 있다.

시는 이번 박람회가 예비 창업자의 정보 탐색과 지역 프랜차이즈 기업의 해외시장 진출에 도움이 될 것으로 보고 있다.

ndh4000@newspim.com