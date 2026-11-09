[라리가] 이강인, 선제골 기점 60분 활약...ATM, 바르사에 1-2 역전패

이강인 환상의 아웃프런트 킬패스...교체 직후 역전골 내줘

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아틀레티코 마드리드(ATM)가 이강인의 선제골 기점 활약에도 불구하고 바르셀로나에 역전패하며 리그 7연승 행진을 마감했다. 아틀레티코는 9일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 2026-27시즌 스페인 라리가 12라운드 홈경기에서 바르셀로나에 1-2로 패했다.

아틀레티코는 리그 7연승이 저지당하며 9승 1무 2패(승점 28)를 기록 바르셀로나(승점 33)와 레알 마드리드(승점 30)에 이어 그대로 리그 3위를 유지했다.

훌리안 알바레스와 함께 투톱으로 선발 출전한 이강인은 60분간 그라운드를 누비며 공격의 활로를 뚫었다. 아틀레티코는 전반 4분 알바레스의 일대일 찬스가 무산된 데 이어 이어진 코너킥에서 마르크 푸빌의 헤더가 크로스바를 강타했다. 바르셀로나 역시 전반 6분 페드리의 왼발 슈팅이 골대를 맞히며 맞불을 놨다.

[마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아틀레티코 마드리드 이강인 9일(한국시간) 2026-27 라리가 12라운드 FC 바르셀로나와의 원정 경기에서 슈팅을 때리고 있다. 2026.11.9 psoq1337@newspim.com

선제골은 이강인의 발끝에서 시작됐다. 전반 8분 역습 상황에서 오른쪽 측면을 파고든 이강인이 반대편으로 감각적인 왼발 아웃프런트 패스를 질러줬다. 공을 잡은 알바레스가 문전으로 낮고 빠른 크로스를 전달했고 쇄도하던 줄리아노 시메오네가 논스톱 슈팅으로 마무리지으며 리드를 잡았다.

기세를 탄 이강인은 전반 23분 오른쪽 측면에서 직접 왼발 슈팅을 시도했지만 골키퍼 정면을 향했다. 전반 34분에는 중원 탈압박 후 반대 전환 패스로 역습을 이끌었다. 공세를 잘 막아내던 아틀레티코는 전반 막판 동점골을 내줬다. 전반 45분 페드리의 중원 돌파 이후 혼전 상황에서 흘러나온 공을 페르민 로페스가 왼발 슈팅으로 연결해 아틀레티코 골망을 흔들었다.

[마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아틀레티코 마드리드 이강인 9일(한국시간) 2026-27 라리가 12라운드 FC 바르셀로나와의 원정 경기에서 주앙 칸셀루와 공중볼을 다투고 있다. 2026.11.9 psoq1337@newspim.com

아틀레티코는 후반 9분 이강인의 환상적인 힐패스에 이은 알바레스의 로빙 슈팅이 골문을 벗어났다. 디에고 시메오네 감독은 후반 14분 이강인을 불러들이고 장신 스트라이커 알렉산데르 쇠를로트를 투입했다. 하지만 아틀레티코는 이강인이 빠진 지 6분 만에 역전골을 허용했다. 후반 20분 라민 야말의 절묘한 침투 패스를 받은 페르민이 오른발로 마무리지으며 경기를 뒤집었다.

아틀레티코는 남은 시간 동점골을 위해 총공세를 펼쳤으나 바르셀로나의 밀집 수비를 뚫지 못했다. 이강인은 슛 1회(유효슛), 패스 성공률 89%, 드리블 성공 1회를 기록했다. 축구 통계매체 풋몹은 이강인에게 평점 6.6점을 부여했다.

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