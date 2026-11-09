롯데시네마, 디즈니 '광음 기획전' 개최…알라딘·보헤미안 랩소디 재개봉

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화로운 일상을 위한 문화공간 롯데시네마가 음향 특화관 '광음시네마'에서 디즈니 명작 4편을 선보이는 특별 기획전을 진행한다.

이번 기획전은 11월 9일부터 24일까지 진행되며, 광음시네마의 강렬한 사운드와 높은 시너지를 낼 수 있는 작품 4편을 엄선했다. 레이싱 액션부터 판타지, SF, 음악 영화까지 각기 다른 장르의 매력을 지닌 작품들을 통해 특별한 영화적 경험을 제공할 예정이다.

[사진=롯데시네마]

먼저 <포드 V 페라리>는 제92회 아카데미 시상식에서 음향편집상을 수상한 작품으로, '포드'와 '페라리'의 치열한 레이싱 경쟁을 역동적으로 그려냈다. 엔진의 굉음과 트랙 위 질주를 생생하게 담아낸 사운드가 광음시네마의 풍부한 저음역대 음향 시스템과 어우러져 한층 실감 나는 현장감을 전한다. <알라딘>은 화려한 비주얼과 귀를 사로잡는 OST가 돋보이는 작품으로, 4K 해상도를 지원하는 광음시네마의 선명한 화면과 풍성한 사운드를 통해 영화 속 환상적인 아그라바의 세계를 더욱 생동감 있게 즐길 수 있다. 두 작품은 SUPER MX4D 상영도 진행해 보다 다이내믹한 관람 경험을 제공한다.

이와 함께 <프레데터: 죽음의 땅>은 다양한 크리처들이 펼치는 액션의 향연을 서라운드 우퍼사운드가 더욱 스릴 넘치게 전한다. 전설적인 록 밴드'퀸'이 남긴 명곡 20여곡이 러닝타임을 가득 채우는 <보헤미안 랩소디>는 광음시네마의 웅장한 사운드로 마치 공연장에 와 있는 듯한 전율을 선사할 것으로 기대를 모은다.

이번 기획전은 전국 광음시네마에서 진행되며, 관람객에게는 작품별 A3 포스터를 선착순으로 증정한다. 보다 자세한 내용은 롯데시네마 이벤트페이지에서 확인할 수 있다.

롯데시네마 관계자는 "이번 기획전은 작품마다 지닌 사운드의 매력을 광음시네마의 차별화된 상영 환경에서 더욱 생생하게 경험할 수 있도록 구성했다"며 "앞으로도 다양한 기획전을 통해 극장에서만 느낄 수 있는 관람의 즐거움을 확대해 나가겠다"고 전했다.

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