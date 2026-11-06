익산시, 영등지구 노후 하수관로 정비…안전한 환경 조성

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 6일 영등지구 노후 하수관로 정비를 완료했다
- 총사업비 113억원을 들여 노후 관로 11.5㎞를 교체했다
- 오수 역류와 악취를 막고 내년부터 추가 정비를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내년 150억원 규모 영등1지구 사업 착수, 침수·지반침하 예방 확대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 노후 하수관로 정비를 마무리하고 오수 역류와 악취, 지반침하 등 생활 속 안전사고 예방을 위한 기반시설 개선을 이어간다고 6일 밝혔다.
익산시는 총사업비 113억원을 투입한 영등지구 노후 하수관로 정비사업을 완료했다. 2022년부터 영등2동, 마동, 남중동 일원에서 추진됐으며 노후 우·오수관로 총 11.5㎞를 교체했다.
시는 설치 후 20년이 지난 하수관로를 대상으로 정밀조사를 실시하고 정비가 필요한 구간을 선정해 관로를 교체했다.
주요 정비 구간은 영등동 홈플러스~롯데마트 일원 6.9㎞, 마동 어린이공원 일원 3.9㎞, 남중동 북부시장 일원 0.7㎞다.
이번 정비로 하수 흐름이 개선되고 노후 관로 파손에 따른 오수 역류와 악취, 지반침하, 침수 등의 피해를 예방할 수 있을 것으로 기대된다.
익산시는 내년부터 총사업비 150억원을 투입하는 영등1지구 노후 하수관로 정비사업을 추진하는 등 노후 기반시설 개선을 지속할 계획이다.
lbs0964@newspim.com