AI 핵심 요약beta
- LS그룹이 5일 주요 계열사 임원 승진과 인사를 단행했다
- LS전선 구본규 부회장 등 26명이 승진하고 신규 이사를 선임했다
- LS엘앤에프배터리솔루션 등 5곳은 새 CEO를 선임했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 승진
◆ LS전선
▲ 구본규 부회장(Global경영총괄 대표이사 CEO)
▲ 김형원 사장(안전경영총괄 겸 에너지경영총괄)
▲ 김우태 부사장(전력솔루션사업본부장)
▲ 변정일 상무(케이블솔루션사업부장 겸 배전솔루션부문장)
◆ LS일렉트릭
▲ 김희중 상무(연구개발본부 전력전자연구소 전력변환연구단장·연구위원)
▲ 구소희 상무(ECA사업본부 Data Center사업부장 겸 AP/EMEA사업본부 AP사업부장)
◆ LS MnM
▲ 곽성석 상무(영업부문장)
◆ LS엠트론
▲ 고완 상무(트랙터사업본부장)
◆ E1
▲ 조문기 전무(사업개발본부장)
▲ 전진만 상무(대외협력실장)
◆ 가온전선
▲ 손태원 상무(LSCUS법인장)
◆ LS마린솔루션·LS빌드윈
▲ 김병옥 전무(대표이사 CEO)
◆ LS머트리얼즈·LS에코첨단소재·코리아모션웍스(KMW)
▲ 홍영호 전무(대표이사 CEO)
◆ GRM
▲ 김성직 상무(대표이사 CEO)
◇ 신규 이사 선임
◆ LS전선
▲ 금동희 이사(커뮤니케이션부문장·전문위원 겸 가온전선 IR부문장)
▲ 허회덕 이사(엔지니어링부문장)
▲ 이수길 이사(LS Greenlink생산부문장)
▲ 박창훈 이사(에너지사업지원부문장)
◆ LS ELECTRIC
▲ 이상수 이사(생산총괄 경영지원부문장)
▲ 허영무 이사(생산본부 부산생산/설계부문장)
◆ LS MnM
▲ 하상균 이사(배터리소재온산공장장)
▲ 이충화 이사(TMI 니켈제련소 CEO)
◆ LS엠트론
▲ 정근붕 이사(트랙터운영총괄)
▲ 도승욱 이사(사출시스템사업부장)
◆ E1
▲ 박현창 이사(신성장전략실장)
◆ INVENI
▲ 이정민 이사(운용본부장 CIO)
▲ 구원경 이사(기획담당)
◆ 예스코
▲ 최준환 이사(고객서비스부문장)
◆ 가온전선
▲ 권세진 이사(재경부문장 CFO)
◆ LS ITC
▲ 김태규 이사(AX센터장)
◇ 외부영입
◆ ㈜LS
▲ 최원진 전무(경영전략본부장)
◇ CEO 선임
◆ LS-엘앤에프배터리솔루션(LLBS)
▲ 최원규 이사(CEO·현 ㈜LS 사업관리부문장)
◆ 모보
▲ 김명균 전무(CEO·현 가온전선 경영지원본부장 CFO)
◆ LS티라유텍
▲ 이유미 상무(CEO·현 LS ELECTRIC EA사업본부 자동화System사업부장)
◆ LS메카피온
▲ 이정용 이사(CEO·현 LS ELECTRIC EA사업본부 China사업부장)
◆ LS AC&T
▲ 김명성 전무(CEO)
◇ CEO 선임 및 승진
◆ LS메탈
▲ 오창호 상무(CEO·현 LS메탈 생산기술부문장)
◇ 신규 이사 선임 및 이동
◆ LS메탈
▲ 박재현 이사(재경부문장 CFO·현 LS ELECTRIC 노경부문장 CLO)
◇ 이동
◆ LS엠트론
▲ 구본권 부사장(경영관리 COO·현 LS MnM 사업본부장)
◆ LS메탈
▲ 이태호 상무(경영기획부문장·현 ㈜LS 재경부문장 CFO)
◆ LS파워솔루션
▲ 선규근 이사(경영지원부문장 CFO·현 LS ELECTRIC 생산/R&BD총괄 경영지원부문장)
heoneykim@newspim.com