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[변상문의 화랑담배] 제3장 초기전투 ㊷ 개성·문산·봉일천 전투 10

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AI 핵심 요약

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  • 제1사단은 6월 28일 한강 교량 폭파 뒤 철수에 들어갔다
  • 장병들은 행주·이산포 나루터에서 부족한 배로 한강을 건넜다
  • 제1사단은 6월 30일 시흥에 집결해 부대를 재편성했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

변상문의 '화랑담배'는 6·25전쟁 이야기이다. 6·25전쟁 때 희생된 모든 분에게 감사드리고, 그 위대한 희생을 기리기 위해 제목을 '화랑담배'로 정했다.

끊어진 다리, 살아남은 사단

1950년 6월 28일 아침, 국군 제1사단은 다시 북쪽으로 공격했다.

제11연대가 봉일천 북방에서 전진해 위전리–도내리 선에 도달했다. 장병들은 전날 물러났던 진지에 다시 들어갔다. 그러나 반격은 거기서 멈췄다.

인접 부대들은 각기 다른 곳에서 북한군과 싸우고 있었다. 통신은 불안정했고, 어느 부대가 다음 고지까지 진출할 수 있는지 확인하기 어려웠다. 제11연대만 더 나아가면 측방이 드러날 수 있었다.

사단 전술지휘소에는 전선에서 올라온 보고가 잇따랐다. 위전리–도내리 선을 회복했다는 보고가 있는가 하면, 다른 곳에는 북한군이 침투했다는 보고도 있었다.

제1사단은 최후저항선의 일부를 되찾았다. 하지만 문산–봉일천 일대의 전선을 다시 하나로 연결하지는 못했다.

그사이 사단 뒤편에서는 되돌릴 수 없는 일이 벌어져 있었다.

6월 28일 새벽, 서울의 한강 교량이 폭파되었다.

[AI이미지=변상문 국방국악문화진흥회 이사장]

봉일천 북방에서 교전하던 제1사단은 그 사실을 제때 알지 못했다. 한강 이남으로 철수하라는 명확한 명령도 받지 못했다. 사단에 전달된 것은 현 방어선을 지키라는 지시였다.

장병들이 북쪽을 향해 공격할 때, 남쪽으로 돌아갈 다리는 이미 끊어져 있었다.

정오 무렵 백선엽 대령은 서울의 상황과 한강 교량 폭파 소식을 알게 되었다. 녹번리 방면으로 이어지는 도로에는 북한군 전차가 나타나 있었다.

철수할 길을 다시 살펴야 했다.

도로를 따라 한강에 도착하더라도 차량과 야포를 건널 교량은 없었다. 그렇다고 봉일천에 더 머물면 남쪽으로 내려온 북한군에게 사단의 퇴로가 차단될 수 있었다.

백선엽 대령은 각 연대와 직할부대의 철수를 명령했다. 가져갈 수 없는 문서와 보급품은 북한군에게 남기지 않도록 조치하게 했다.

6월 28일 15:30, 제1사단 각 부대가 철수에 들어갔다. 목표는 한강을 건너 6월 30일까지 시흥에 집결하는 것이었다.

하지만 사단 전체가 같은 나루터에서 정해진 순서대로 강을 건널 수는 없었다. 부대마다 도착하는 시각이 달랐고, 나루터의 배도 부족했다. 장병들은 북한군의 접근을 경계하며 각자의 도하지점으로 향했다.

제15연대장 최영희 대령은 행주나루를 선택했다.

연대가 나루터에 도착해 주변을 확보했지만, 이용할 수 있는 배는 다섯 척에서 여섯 척뿐이었다. 연대 병력과 부상병, 뒤따라오는 다른 부대 장병까지 한꺼번에 태울 수 없었다.

배 한 척이 강 남쪽으로 떠나면, 나루터의 장병들은 그 배가 다시 돌아오기를 기다려야 했다.

연대는 북쪽에 일부 병력을 남겨 북한군의 접근을 경계했다. 그동안 배에 오를 수 있는 장병부터 소총과 탄약을 챙겨 건넜다. 사단사령부와 직할부대도 행주나루로 이동해 순서를 기다렸다.

사람을 건너게 하는 것만으로도 배가 모자랐다. 105mm 곡사포와 57mm 대전차포, 차량과 통신장비를 모두 실을 수는 없었다.

장병들은 며칠 동안 끌고 다니며 싸웠던 화기 앞에 섰다. 가져갈 수 없는 장비는 북한군이 사용하지 못하도록 파괴하거나 남겨 두어야 했다. 강을 건넌 뒤에도 살아남은 인원은 다시 싸워야 했지만, 한강 북쪽에 남겨진 무기까지 되찾을 수는 없었다.

제13연대도 벽제–능곡을 거쳐 행주나루로 향했다.

파평산과 광탄에서 잇달아 싸운 연대였다. 장병들은 병력과 화기를 수습하며 이동했다. 그러나 견인하던 곡사포까지 배에 실을 방법은 없었다. 제13연대는 일부 야포를 유기하고 병력을 강변으로 보냈다.

행주나루에는 먼저 도착한 부대가 있었다. 제13연대 장병들은 배가 북쪽으로 돌아오기를 기다렸다. 강 건너편은 보였지만, 기다리는 병력이 얼마나 더 남았는지 나루터에서는 헤아리기 어려웠다.

제13연대 후위로 철수하던 제3대대 일부 병력은 6월 29일 아침 수색 부근에 이르렀다. 대대장은 병력을 작은 집단으로 나누어 도하지점을 찾도록 했다. 장병들은 이용할 수 있는 배와 뗏목을 찾아 강변으로 흩어졌다.

제20연대 제3대대는 다른 부대보다 늦게 철수 상황을 전달받았다.

대대가 한강에 도착한 것은 6월 29일 밤늦은 시간이었다. 이미 많은 부대가 나루터를 거쳐 간 뒤였다. 대대는 소형 선박을 구해 병력을 나누어 태웠다.

중화기와 차량은 가져갈 수 없었다. 장병들은 운반할 수 없는 무기를 처리하고, 챙길 수 있는 장비를 들고 배에 올랐다.

북한군의 직접적인 추격을 받지 않고 건넌 병력도 있었다. 그러나 강 남쪽에 도착한 뒤에는 흩어진 중대와 소대부터 다시 찾아야 했다.

행주나루에 이르지 못한 장병들은 다른 도하지점을 찾았다.

제12연대와 제13연대, 제15연대의 일부 병력 약 130명이 이산포나루터에 모였다. 서로 다른 전투를 거쳐 온 장병들이었다. 개성에서 물러난 병사도, 파평산과 광탄에서 싸운 병사도 있었다.

그들은 어선 한 척을 구했다.

모두가 한 번에 탈 수는 없었다. 먼저 탄 장병들이 남쪽에 내리면 배는 다시 북쪽으로 돌아와야 했다.

어선이 강물 위로 나아갔다. 강 가운데서는 엄폐할 곳이 없었다. 북한군 항공기가 모습을 드러내자 배에 탄 장병들은 그 움직임을 살폈다. 배가 남쪽 강안에 닿은 뒤에도 북쪽에는 아직 건너지 못한 전우들이 남아 있었다.

어선은 다시 강을 오갔다.

이산포에서 건넌 장병들은 영등포 방향으로 이동했다. 강은 넘었지만 자신이 속한 연대와 대대가 어디에 집결하는지는 다시 찾아야 했다.

나루터마다 사정은 달랐다.

배가 있는 곳에는 기다리는 병력이 많았고, 뒤늦게 도착한 부대에는 배가 남아 있지 않았다. 먼저 건넌 장병을 태운 배가 돌아오지 않아 북쪽 강변에서 다음 배를 기다리는 사람도 있었다.

날이 어두워지면 맞은편 강안의 모습은 더 희미해졌다. 장병들은 소속부대의 이름을 묻고, 도하지점을 옮길 수 있는지 살폈다. 배를 찾지 못한 일부 병력은 물에 뜰 만한 것을 구하거나 헤엄쳐 건널 길을 찾았다.

강 북쪽에는 국군 장병만 있는 것이 아니었다. 피란민도 나루터로 몰려왔다.

북한군 제6사단 일부 병력이 한강 북쪽 나루터 방면으로 접근하면서 아직 건너지 못한 병력의 위험은 커졌다. 일부 장병은 강변 북쪽에 남아 북한군을 경계하고, 다른 장병은 부상병과 뒤따르는 병력을 배에 태웠다.

한강을 건너는 풍경/ 광복~1950년대 / 1952-53. [사진=대한민국역사박물관]

모든 사람이 건넌 것은 아니었다.

한강으로 오는 길에 부대와 떨어진 장병이 있었다. 나루터에 닿고도 배를 구하지 못한 병력이 있었다. 도하 과정에서 다시 흩어진 부대도 있었다.

제1사단은 임진강에서 문산과 봉일천으로 물러나는 동안 계속 싸웠다. 그러나 한강 앞에서는 적의 공격만으로 해결할 수 없는 문제를 만났다. 건널 다리는 없고 배는 부족했다. 연대가 함께 움직여도 같은 곳에서 한꺼번에 강을 건널 수 없었다.

사단은 많은 공용화기와 차량을 한강 북쪽에 남겨 두었다.

강 남쪽에 도착한 장병들은 시흥으로 향했다.

대열을 갖춘 연대가 한꺼번에 행군한 것은 아니었다. 나루터와 마을길에서 흩어진 장병들이 조금씩 합류했다. 지휘관들은 돌아오는 사람의 소속을 확인하고, 장병들은 자신의 중대와 소대를 찾았다.

6월 29일부터 사단은 낙오병 수습을 계속했다. 개성에서 서로 헤어진 병사들이 한강 남쪽에서 다시 만났다. 임진강 철교와 파평산, 위전리에서 싸운 장병들도 하나둘 집결지로 들어왔다.

돌아오지 못한 전우가 있었다. 한강 북쪽에 남긴 무기도 많았다.

그래도 살아남은 장병을 모으면 다시 부대를 세울 수 있었다.

6월 30일, 제1사단은 시흥에서 병력을 재편성하기 시작했다.

그날 집결한 사단의 모습을 나흘 전 개성·장단·고랑포의 경계진지와 같은 대형이라고 할 수는 없었다. 제12연대는 개성에서 흩어졌고, 제13연대는 파평산과 광탄에서 싸우며 물러났다. 제11연대는 임진강 철교에서 진지를 잃었다가 역습으로 되찾았다.

위전리에서는 박종준 소위와 장병들이 북한군 전차에 육박했다. 광탄에서는 제13연대가 야간공격을 받고도 다음 방어선을 세웠다.

그 싸움을 지나 한강에 도착했을 때, 서울의 다리는 이미 끊어져 있었다. 사단은 행주와 이산포의 배에 의지해 강을 건너야 했다.

시흥에서 장병들은 다시 인원을 확인했다. 비어 있는 자리를 확인하는 일도 피할 수 없었다. 그러나 돌아온 사람들은 소속을 찾아 모였고, 지휘관들은 남은 병력으로 부대를 다시 편성했다.

제1사단은 개성과 문산과 봉일천을 지키지 못했다.

그렇다고 한강에서 사라진 것은 아니었다.

강을 건넌 장병들이 시흥에 모였다. 그들에게는 잃은 전선의 기억과, 다시 전선에 나가야 할 임무가 함께 남아 있었다.

/ 변상문 국방국악문화진흥회 이사장

GAM - 해외주식 투자 도우미

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