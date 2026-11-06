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땅부터 넘기면 공급 빨라질까…李 주문한 '원형지 분양' 성공 조건은

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령은 20일 주택 공급 전 과정의 단축을 주문했다
  • LH는 의정부·하남 등 공공택지 원형지 공급을 검토했다
  • 가격 특혜와 민간 착공 지연 방지책 마련이 과제로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대통령 공급기간 단축 주문에
LH, 원형지 개발 적용 후보지 조사
중복 공사·초기 자금 부담 줄어도
땅값·개발이익 배분은 숙제

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 이재명 대통령이 주택 공급기간 단축을 주문하면서 원형지 분양 방식이 대안으로 주목받고 있다. 택지 조성과 건축 준비를 병행해 중복 공정을 줄이고 초기 사업비 부담을 낮출 수 있다는 장점이 있지만, 저가 공급에 따른 특혜 논란과 민간 사업자의 착공 지연을 방지할 제도적 장치 마련은 과제로 꼽힌다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 다진 땅 다시 파는 공사 줄인다…공사비도 절약

6일 건설업계에 따르면 LH는 공공택지를 대상으로 원형지 공급 가능성을 검토하고 있다. 의정부 법조타운 등에서는 현장 조사를 진행했고 하남교산 등 3기 신도시도 검토 대상에 포함된 것으로 알려졌다. 대상지와 공급 방식은 정해지지 않았다.

논의의 출발점은 주택 공급계획과 실제 입주 사이의 시차다. 이 대통령은 지난달 20일 인천 계양 3기 신도시를 찾아 2022~2025년 주택 인허가 감소에 따른 공급 공백을 언급했다. 신규 택지를 발표하더라도 보상과 조성공사, 인허가를 순서대로 거치면 당장 입주 물량을 늘리기 어렵다는 문제의식이다.

이 대통령은 택지 조성과 아파트 건설 과정에서 겹치는 작업이 많아 속도가 더뎌지는 점을 꼬집었다. 그는 "공급 성과를 계획이나 착공에 그치지 않고 입주로 연결하기 위해 공공택지 개발의 전 과정을 앞당겨야 한다"며 "이미 발표한 대책들이 실제 입주까지 신속하게 이어지는 가시적 성과를 꼭 만들어내야 한다"고 강조했다.

원형지 분양은 도로·상하수도 등 기반시설과 부지 조성을 마치기 전에 토지를 사업자에 공급하는 방식이다. 통상 사업시행자가 택지를 조성해 공급하면 건설사가 건축계획에 맞춰 다시 땅을 파는 등 일부 토목공사가 반복된다.

원형지를 공급받은 사업자가 부지 조성과 건축설계를 함께 진행하면 이런 중복 공정을 줄일 수 있다. 토지를 공급받을 사업자가 일찍 정해지면 택지 조성계획과 건축설계를 함께 진행한다는 장점도 있다. 

공공 사업시행자의 수익성을 높일 수 있다는 연구 결과도 있다. 국토연구원은 약 55만4000㎡ 규모, 사업비 7945억원인 수도권 보금자리지구를 대상으로 공급 방식에 따른 사업성을 비교했다. 그 결과 원형지를 공급하지 않는 기존 방식의 사업시행자 이윤율은 4.4%였으나 공급 비중을 9.4%, 16.6%, 22.9%로 늘리면 이윤율은 각각 8.8%, 12.6%, 15.1%로 높아졌다.

배유진 국토연구원 국·공유지연구센터장은 "토지대금을 일찍 받아 보상비로 활용하고 공공이 직접 조성해야 할 면적을 줄이는 구조이다보니 민간에 할인 혜택을 주더라도 사업성은 개선된다"며 "원형지를 공급받는 사업자는 조성공사와 주택건설을 동시에 추진할 수 있으므로 공사비용이 절감된다"고 말했다.

◆ 공급 사례 있지만…저가 공급엔 특혜 논란 못 피해

과거에도 원형지 형태로 땅을 공급한 사례가 있다. 세종시 첫마을은 2007년 LH(당시 한국토지공사)가 원형지를 공급해 개발한 사례다. 구릉지 등 기존 지형을 살리면서 토지이용계획과 건축계획을 함께 수립했다.

화성 동탄신도시에서도 삼성전자의 반도체 공장 확장 부지를 원형지로 공급한 바 있다. 2024년 태백시는 강원랜드와 웰니스 항노화산업 특화단지 내 시니어헬스케어센터 부지의 원형지 공급계약을 체결했다. 단지 조성이 끝나기 전에 시설 건립 사업자가 참여하도록 했다.

기업 유치를 위한 저가 공급이 특혜 논란을 낳기도 했다. 2010년 세종시는 기업과 대학을 유치하기 위해 원형지를 저렴하게 제공하는 방안을 추진했다가 다른 지역에 대한 역차별이라는 목소리가 커졌다. 당시 정부는 기업이 조성비를 부담하므로 가격이 낮아진다고 해명했으나, 반발이 커지자 기업들이 투자를 철회하며 결국 계획은 수포로 돌아갔다.

대전에서도 신세계 유니온스퀘어 부지 공급을 놓고 논란이 일었다. 대전시는 2010년 투자양해각서에서 사업부지를 원형지 형태 또는 감정평가를 거친 조성원가 수준으로 제공하기로 했으나, 법적 근거와 가격 산정의 적정성이 문제가 됐다. 이후 시는 협약을 수정해 도로·상하수도 등 기반시설을 설치하되 부지를 평탄하게 만드는 정지작업은 하지 않고, 기반시설 비용을 반영한 감정평가액으로 공급하도록 조건을 바꿨다.

이처럼 원형지 분양에서 가장 큰 이슈는 가격이다. 민간 기업이 땅을 다듬는 비용을 부담하게 되면서 가격 측면에서의 인센티브가 주어지는 것은 타당하나, 지나치게 싼 가격으로 토지를 넘기면 개발이익은 민간에 쏠리고 LH에는 비용 부담이 남을 수 있다.

김종하 목원대 교수는 "민간이 조성공사와 기반시설 비용을 추가 부담한다면 이를 토지가격에서 고려해야 하기에 공급가격이 낮다는 이유만으로 특혜라고 단정할 수는 없다"면서도 "원형지를 조성원가 이하로 공급한 사업시행자가 이익을 보전하려고 다른 토지의 공급가격을 올리면 여기서 나온 가격부담이 다른 공급대상자들에게 전가되는 효과가 나타나게 돼 논란이 발생하는 것"이라고 설명했다. 

◆ 땅 넘겨도 착공 미루면 '도루묵'…가격 기준·지연 책임 정해야

원형지 분양이 현실화되려면 공공과 민간의 공사 범위와 시기를 맞추는 작업이 필요하다. 도로와 상하수도 등 지구 전체에 필요한 시설은 별도로 연결해야 하기 때문이다. 보상·이주나 인허가가 지연되면 토지를 먼저 공급해도 착공은 늦어질 수 있다.

가격과 계약조건을 당사자 협상에만 맡기면 분쟁이 생겼을 때 소송으로 사업이 지연될 가능성도 있다. 김 교수는 "원형지 공급 가격에 대한 산정 기준을 법률에 명시해야 하고, 산정방법을 시행령 등에 구체적으로 규정해야 한다"며 "초과 개발이익과 전매차익을 환수해 해당 지역 기반시설에 재투자하는 장치도 필요할 것"이라고 말했다.

법령 정비도 남아 있다. 공공주택특별법 제32조는 '주택지구로 조성된 토지'의 공급을 규정해 원형지 공급의 별도 근거와 절차를 마련해야 한다. 지난해 9·7 대책에서 제시한 LH 직접시행 확대와의 관계도 정리해야 한다. LH가 시행자 지위를 유지하면서 민간에 조성공사까지 맡길지, 토지와 개발권을 넘길지에 따라 사업구조가 달라진다. 공급 대상 선정과 함께 비용 부담, 착공기한, 개발이익 배분을 구체화해야 실제 입주 단축 효과도 가늠할 수 있다

민간이 땅을 확보한 뒤 사업을 지연시키는 상황에도 대비해야 한다. 시장 상황이나 사업을 시행하는 기업 내부 사정에 따라 원형지 개발을 미룬다면 전체적인 일정이 무기한 뒤로 밀릴 수 있다. 김 교수는 "일정 기간 개발을 지연하면 계약을 해지하고 필요시 손해배상을 청구할 법적 근거를 마련해야 한다는 제안이 나오는 이유"라고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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美 반도체 쇼크에 코스피 8%대 폭락 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 6일 코스피가 장 초반 8% 넘게 급락하면서 서킷브레이커 1단계가 발동됐다. 간밤 미국 반도체주 폭락 여파로 삼성전자와 SK하이닉스가 10% 안팎의 하락세를 보인 가운데 코스닥에서도 매도 사이드카가 발동되는 등 국내 증시 전반으로 매도세가 확산하고 있다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 22분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47을 기록하고 있다. 개인과 기관이 각각 426억원, 865억원 순매수하고 있으며 외국인은 1337억원 순매도하고 있다. 이날 오전 9시 3분 33초 유가증권시장에 서킷브레이커 1단계가 발동됐다. 이에 따라 코스피 현물과 선물 거래가 20분간 중단됐다. 코스피 시가총액 상위 종목은 일제히 하락했다. 삼성전자는 전 거래일 대비 9.98% 내린 18만1400원을 기록했으며 SK하이닉스는 11.71% 하락한 111만6000원으로 집계됐다. 삼성전자우(-8.60%), SK스퀘어(-13.47%), LG에너지솔루션(-3.47%), 삼성바이오로직스(-1.71%), 삼성전기(-14.30%), 현대차(-6.81%), KB금융(-4.90%), 셀트리온(-3.95%) 등도 약세다. 한국거래소에서 6일 오전 9시 12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. [사진=설희기자]2026.11.06 nylee54@newspim.com ◆ 美 반도체지수 12% 폭락…데이터센터 규제 우려에 기술주 급락 국내 증시 급락은 간밤 미국 반도체주를 중심으로 나타난 대규모 매도세의 영향으로 분석된다. 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악한 이후 데이터센터 건설 규제가 강화될 수 있다는 우려가 이어지는 가운데 반도체 기업들의 실적 전망과 AI 투자 지속성에 대한 불안까지 겹쳤다. 5일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 3.44%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 4.36%, 나스닥종합지수는 5.52% 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 12.25% 급락했다. 개별 종목별로는 마이크론이 17.46%, AMD가 17.26% 떨어졌다. 엔비디아(-9.26%), 브로드컴(-10.43%), 어플라이드머티어리얼즈(-13.60%) 등도 큰 폭으로 하락했다. 마이크론의 대만 공장 건설 중단 소식과 퀄컴의 부진한 실적 전망 등도 반도체 업종 전반에 부담으로 작용했다. 임정은 KB증권 연구원은 "민주당 의회 장악에 따른 AI 규제 강화 우려에 기술주 투매 집중"이라며 "데이터센터 거점인 텍사스, 조지아주에서도 민주당 후보 승리. 데이터센터 건설 중단 등 규제 강화 공포 확산"이라고 분석했다. ◆ 코스닥도 매도 사이드카 발동…반도체 소부장주 동반 급락 같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 43.44포인트(6.40%) 내린 634.97을 기록하고 있다. 기관과 외국인이 각각 25억원, 823억원 순매수하고 있으며 개인은 845억원 순매도하고 있다. 코스닥 시장에서도 이날 오전 9시 6분 2초 매도 사이드카가 발동됐다. 이에 따라 프로그램 매도호가의 효력이 5분간 정지됐다. 코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 하락했다. 알테오젠은 전 거래일 대비 7.23% 내린 19만6200원을 기록했으며 에코프로(-5.49%), 에코프로비엠(-7.80%), 주성엔지니어링(-8.04%), 레인보우로보틱스(-9.27%), HLB(-4.94%), 삼천당제약(-7.30%), 리노공업(-6.56%), 심텍(-10.11%), 이오테크닉스(-7.80%) 등도 약세다. 한국거래소에서 6일 오전 9시 12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. [사진=설희기자] 2026.11.06 nylee54@newspim.com ◆ 증권가 "AI 투자 축소 여부 확인 필요"…외국인 매도 부담 지속 전날 국내 증시에서 외국인의 대규모 매도가 이어졌다는 점도 부담이다. 지난 5일 코스피는 전 거래일 대비 5.28% 하락한 5383.80에 마감했다. 외국인은 유가증권시장에서 약 3조4000억원을 순매도했으며 이 가운데 약 2조7000억원이 반도체 업종에 집중됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 전날 각각 7.57%, 9.46% 하락했다. 키움증권에 따르면 당시 코스피 하락률 5.3% 가운데 반도체 업종의 하락 기여도가 약 4.6%포인트에 달했다. 증권가에서는 미국 데이터센터 규제 강화 우려가 단기적으로 국내 반도체주에 부담으로 작용할 것으로 보고 있다. 다만 규제 범위와 실제 프로젝트 지연 여부가 확정되지 않은 만큼 AI 투자 축소 가능성은 추가로 확인해야 한다는 분석이다. 한지영 키움증권 연구원은 "아직 구체적인 규제 범위, 실제 지연 여부, AI 수요 감소도 확인되지 않았다는 점을 감안 시, 전일 미국 증시에서의 AI주 폭락은 투매 성격이 짙다고 볼 수 있다"고 분석했다. 이어 "미국 대형 기술기업들의 설비투자 계획 변경 여부와 국내외 반도체 기업들의 2028년 실적 전망 조정 여부를 확인하면서 관망할 필요가 있다"고 설명했다. 한편 오전 9시 2분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.10원 오른 1341.10원을 기록했다. nylee54@newspim.com 2026-11-06 09:29
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청해부대 작전구역 오만 남방까지 넓힌다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부가 청해부대 작전구역을 소말리아 아덴만에서 오만 남방 해역까지 넓히고, P-8 해상초계기 1대와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해전력을 추가 파견한다. 파견 인원은 75명 늘어 395명 이내가 된다. 파견 기한은 2027년 12월 31일까지다. 2009년 부대 창설 이후 고정익 항공기 편입은 처음이다. 국방부 관계자는 3일 백브리핑에서 "다음 주 차관회의와 국무회의를 거쳐 동의안을 국회에 제출하겠다"며 "올해 말까지는 통과돼야 한다"고 말했다. 현행 파견 임무는 12월 31일 끝난다. 임무에는 '항행의 회복 지원'이 새로 추가된다. 증원 내역은 EOD 30명, 초계기 45명이며 대부분 간부다. 무인 전력은 수상정과 잠수정 각 2세트로, 소해함은 보내지 않는다. 청해부대 왕건함(DDH-978)이 고속단정(RIB) 3척과 함께 해상 기동을 하고 있다. 정부는 청해부대 작전구역을 오만 남방 해역까지 넓히고 P-8 해상초계기 등을 추가 파견하는 동의안을 국회에 제출할 계획이다. [사진= 해군] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 정부가 내세운 명분은 해적이다. 소말리아 해적 활동은 2025년 11건에서 올해 현재까지 36건으로 3배 넘게 늘었다. 연합 전력이 홍해와 호르무즈로 쏠린 공백을 파고들었다는 설명이다. 호르무즈 봉쇄로 홍해행 선박은 7~8배 늘었다. 후티와 사우디의 교전 탓에 청해부대 작전 구역은 600여마일에서 300여마일로 줄었다. 거점은 지부티가 유력하지만 확정되지 않았다. 국방부는 동의안 제출 뒤 지부티와 협상하고, 국회 동의와 지부티 협의가 끝나면 초계기를 사흘가량 준비해 보낸다는 계획이다. P-8의 작전 반경은 1200마일, 임무 시간은 4시간이다. 국방부는 "현재 능력으로는 이란 탐지가 불가능하다"고 했다. 쟁점은 호르무즈 연계가 될 것으로 보인다. 국방부는 '전쟁 불개입'을 첫 원칙으로 내걸고 "호르무즈와 전혀 관계없다"고 했다. 그러나 EOD와 무인 소해전력 파견에 대해서는 "허용적 환경이 될 때를 대비하지 않을 수 없다"며 "그 부분도 고려했지만 주는 아니다"라고 했다. '허용적 환경'은 미국·이란 종전이나 양측 양해각서(MOU) 체결로 항행의 자유 작전이 시작되는 경우로 정의했다. 실제 호르무즈에 투입할 때는 새 동의안을 받겠다고 했다. 현재 호르무즈 일대 기뢰 작전은 미국만 수행하고 있다고 국방부는 전했다. 지휘권은 합참의장이 갖는다. 국방부는 '독자 지휘체계'를 4대 원칙의 하나로 제시했다. 다만 청해부대가 연합 작전과 담을 쌓아온 것은 아니다. 연합해군사 대해적작전부대(CTF-151)는 연합해군사(CMF) 예하 부대이고, CMF 사령관은 미 해군 중부사령관과 5함대사령관을 겸하는 미 해군 중장이다. 청해부대 작전구역 확대 개념도. 정부는 소말리아 아덴만에서 오만 남방 해역까지 임무구역을 넓히고, P-8 해상초계기 1대를 추가 파견할 계획이다. 구역 경계는 대략적으로 표시했다. [이미지= AI 생성] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 한국은 2010년 이범림 준장이 처음 CTF-151을 지휘했고, 2023년에는 고승범 준장이 지휘한 집중 작전에 청해부대 이순신함이 참가했다. 올해 8월 23일에는 윤현우 대령이 영국 해군으로부터 CTF-151 지휘권을 넘겨받았다. 그럼에도 이번 국방부 기자실 백브리핑에서는 P-8과 EOD의 CTF-151 편입 여부가 다뤄지지 않았다. 미군과의 감시·정찰 협력 수준을 묻는 질문에 국방부는 "추가 논의가 필요하다"고만 답했다. 다만, 정보 공유는 관련국과 수시로 해야 한다고 했다. 일본은 먼저 이 길을 갔다. 일본 해상자위대 P-3C는 CTF-151 사령부와 조율해 초계 구역을 정하고, 수집 정보를 관련 기관과 공유한다. '독자 지휘'에는 전례가 있다. 2020년 1월 정부는 청해부대 작전구역을 오만만과 아라비아만까지 넓히면서 미국 주도 호르무즈 호위연합인 국제해양안보구상(IMSC)의 통제 대신 한국군 단독 지휘를 택했다. 대신, 바레인에 있는 호위연합 본부에 연락장교 2명을 보냈다. 당시 이 결정은 미국의 요구에 응하면서도 이란과의 관계를 지키려는 절충으로 해석됐다. 일본도 같은 시기 원유 수급과 대미·대이란 관계를 함께 고려해 호위연합에 불참하고 독자 정보수집 활동을 택했다. 이번에도 국방부는 영국·프랑스 주도 이니셔티브에 연락장교를 파견했고, 이란에는 "우리를 비난하거나 공격 대상으로 삼지 않도록 충분히 설명하겠다"고 했다. 2024년 10월 1일 경기 성남시 서울공항에서 열린 건군 76주년 국군의 날 기념식에서 해군 P-8A 해상초계기가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. 정부는 청해부대에 P-8 1대를 추가 파견할 계획이다. 청해부대에 고정익 항공기가 편입되는 것은 2009년 창설 이후 처음이다. [사진= 뉴스핌DB] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 미국의 반응은 변수다. 국방부는 미측이 원하는 호르무즈 기여와 거리가 있다는 점을 인정하면서 "한미 소통은 아직 시작도 안 했다"고 했다. 교전규칙은 합참이 보완 중이며, 초계기에는 섬광탄 등 자체 보호 장비를 싣는다. 증액 예산은 예비비 등으로 충당한다. 이순신함 교체 때 증강하지 않은 이유를 묻자 "검토 안 했다고 말한 적 없다"고 답했다. 국회 통과도 순탄치 않을 전망이다. 김준형 조국혁신당 원내대표는 4일 기자회견에서 작전구역 확대를 "묘수가 아니라 꼼수"라고 규정했다. 그는 위성락 국가안보실장이 지난달 29일 국정감사에서 "결정된 것이 없다"고 답했다며, 한 번 넓힌 작전 범위가 추가 요구의 출발점이 될 수 있다고 주장했다. gomsi@newspim.com 2026-11-05 10:47

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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