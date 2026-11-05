검정콩, 황색콩보다 사포닌·항산화 활성 높아…재래종 230점 분석

AI 핵심 요약beta
- 농촌진흥청은 5일 국내 재래종 콩 230점을 분석했다
- 검정콩은 황색콩보다 사포닌·안토시아닌 함량이 높았다
- 검정콩은 항산화 활성도 높아 품종 육성에 활용될 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
우수 유전자원 선발·품종 육성 활용
사포닌 평균 32.95㎎…황색 22.09㎎
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 국내 재래종 검정콩이 황색콩보다 사포닌과 안토시아닌 등 유용 성분 함량과 항산화 활성이 전반적으로 높은 것으로 나타났다. 이는 콩 껍질 색에 따른 성분 차이를 확인한 결과로, 기능성이 우수한 콩 유전자원을 선발하고 새 품종을 육성하는 기초 자료로 활용될 전망이다.
농촌진흥청은 농업유전자원센터가 보존하고 있는 국내 재래종 콩 유전자원 230점을 분석해 이같은 결과를 확인했다고 5일 밝혔다.
연구진은 ▲검정콩 88점 ▲녹색콩 45점 ▲황색콩 86점 ▲갈색콩 11점을 대상으로 껍질 색과 유용 성분 함량, 항산화 활성 간 연관성을 분석했다.
총 사포닌 함량은 검정콩 집단이 평균 32.95㎎ DE/g으로 황색콩 집단의 22.09㎎ DE/g보다 높았다. 총 페놀 함량도 검정콩 집단이 평균 4.80㎎ GAE/g으로 가장 높게 나타났다.
대표적인 안토시아닌 성분인 시아니딘-3-O-글루코사이드도 검정콩 집단에서 평균 9.30㎎/g 검출됐다. 황색콩 집단의 평균 함량은 0.04㎎/g이었다.
항산화 활성 평가에서도 검정콩 집단이 황색콩 집단보다 전반적으로 높은 수치를 보였다.
산화 반응을 일으키는 라디칼을 얼마나 제거하는지 측정하는 실험에서 DPPH 라디칼 소거능은 검정콩이 1.34㎎ AAE/g, 황색콩이 0.96㎎ AAE/g이었다. 또 다른 측정법인 ABTS 라디칼 소거능은 각각 8.98㎎ TE/g과 7.22㎎ TE/g으로 나타났다.
철 이온을 환원시키는 능력으로 항산화 활성을 평가하는 철 환원력(FRAP)은 검정콩이 3.66㎎ AAE/g으로 황색콩의 1.45㎎ AAE/g보다 높았다.
이번 결과는 분석 대상 유전자원의 성분과 실험상 항산화 활성을 비교한 것이다. 농진청은 연구 결과를 기능성이 우수한 콩 유전자원 선발과 품종 육성에 활용할 계획이다. 연구 논문은 국제학술지 '푸드 바이오사이언스(Food Bioscience)'에 게재됐다.
최학순 농진청 농업유전자원센터장은 "앞으로도 기능성이 우수한 국내 재래종 유전자원을 발굴해 품종 육성과 식품소재 개발에 활용할 수 있도록 관련 연구를 지속해 나가겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com