금감원, 포용금융 평가에 '차주 삶의 질' 반영…연내 시범평가 착수

AI 핵심 요약beta
- 금감원은 5일 포용금융의 삶의 질 개선 평가체계를 마련했다
- 금감원은 필수생활·경제활동·위기대응·심리안정을 측정한다
- 금감원은 연내 햇살론 등 기존 상품 시범평가에 착수한다
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생활안정·경제활동 개선 측정
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 금융감독원이 서민·취약계층을 대상으로 한 포용금융의 성과를 대출 공급 규모뿐 아니라 차주의 실질적인 삶의 질 개선 여부까지 반영해 평가하는 체계를 마련한다. 연내 햇살론 등 기존 서민금융 상품을 대상으로 시범평가에 착수하고 평가 결과를 금융상품 개선과 정책 지원에 활용할 방침이다.
금융감독원은 5일 김성욱 부원장 주재로 중소금융업권과 학계, 유관기관이 참여하는 '중소금융업권 포용금융 체감성과 측정·환류 태스크포스(TF)' 킥오프 회의를 개최했다고 밝혔다.
이번 TF는 그동안 자금 공급액과 이용자 수, 연체율 등 계량지표에 집중했던 포용금융 평가방식을 개선하기 위해 출범했다. 금융 지원을 받은 차주의 생활이 실제로 얼마나 나아졌는지를 측정하고 이를 금융상품과 서비스 개선에 반영하는 것이 핵심이다.
TF에는 교보SBI·OK저축은행, 신한·KB·하나카드, BNK·롯데캐피탈 등 7개 금융회사와 저축은행중앙회, 여신금융협회, 신협중앙회 등이 참여한다. 학계와 서민금융진흥원, 서민금융연구원도 함께한다.
금감원은 우선 차주의 체감성과를 측정하기 위한 지표와 설문체계를 개발할 계획이다. 평가 영역은 필수생활 유지, 경제활동 지속, 위기대응력·생활자율성 확보, 심리적 안정 등 4개 분야다.
구체적으로 금융 지원 이후 월세·공과금·식비 등 필수 지출을 미루는 일이 줄었는지, 자금난으로 구직이나 학업, 영업활동을 중단하는 상황이 개선됐는지 등을 살펴본다. 경제적 이유로 일상적인 선택을 포기하거나 돈 문제로 불안을 겪는 정도가 줄었는지도 평가 대상이다.
평가는 대출 시점과 이후 6개월, 1년 또는 만기 연장 시점에 동일 항목을 반복 조사하는 방식으로 추진된다. 차주가 1~2분 안에 응답할 수 있도록 10여개 문항의 모바일 설문을 활용하고 금리 우대 등 참여 유인책도 검토한다.
평가 결과는 금융회사의 상품·서비스 개선에도 반영된다. 성과가 우수한 금융상품은 다른 금융회사나 업권으로 확산하고 성과가 부진한 상품은 설계를 보완하도록 유도할 예정이다. 포용금융 성과에 따른 규제 인센티브와 서민금융 재원 배분기준 마련 등 정책·제도 개선에도 활용하는 방안을 검토한다.
금감원은 TF 논의를 거쳐 참여 금융회사와 대상 상품, 체감성과 측정지표 및 설문 방법 등을 확정하고 연내 시범평가에 착수할 계획이다. 신상품 개발에 시간이 걸리는 점을 고려해 햇살론과 중금리 생활안정대출 등 기존 상품을 우선 대상으로 선정할 방침이다.
김성욱 금감원 부원장은 "기존 공급 중심의 평가 지표를 보완해 차주가 실제로 체감하는 변화를 중심으로 포용금융의 성과를 측정하고, 분석 결과를 상품과 서비스 개선으로 연결하는는 체계를 모색하고자 이번 TF를 마련했다"고 말했다.
romeok@newspim.com