지투지바이오, '바이오 유럽 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 지투지바이오는 5일 바이오 유럽 2026 참가를 밝혔다
- PODD서 약물전달 플랫폼과 치매치료제 임상 결과를 소개했다
- 글로벌 파트너 발굴과 장기지속형 주사제 사업화를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 약효지속형 주사제 개발 전문 기업 지투지바이오가 유럽 최대 규모의 바이오-제약 파트너링 행사인 '바이오 유럽(BIO Europe) 2026'에 참가한다고 5일 밝혔다.
회사에 따르면 최근 미국 보스턴에서 열린 글로벌 약물전달 파트너십 컨퍼런스 'PODD(Partnership Opportunities in Drug Delivery)'에 참가해 자사의 독자 플랫폼인 이노램프(InnoLAMP)와 1개월 지속형 치매치료제(GB-5001)의 임상시험 분석 결과를 소개했다. 초고농축 항체 피하주사제 플랫폼인 이노바이오램프(InnoBioLAMP)도 발표했다.
또한 회사는 PODD 현장에서 글로벌 빅파마 및 바이오텍 관계자들과 1대1 파트너링 미팅을 진행했으며, 플랫폼 기술의 확장성과 상업화 가능성에 대해 높은 평가를 받았다고 설명했다. 이를 통해 다수의 후속 논의를 이끌어냈다.
바이오 유럽은 전 세계 60여 개국, 2천 개 이상의 기업이 참여하는 글로벌 비즈니스 행사다. 지투지바이오는 이번 행사를 통해 플랫폼 기술 및 성과를 알리고 새로운 글로벌 파트너를 발굴할 계획이다.
지투지바이오 관계자는 "PODD 참가를 통해 당사의 약물전달 플랫폼 기술에 대한 글로벌 시장의 높은 니즈와 경쟁력을 확인할 수 있었다"며 "바이오 유럽에서도 실질적인 사업화 논의를 진전시켜 가시적인 성과를 창출할 수 있도록 총력을 다할 것"이라고 말했다.
한편 지투지바이오는 최근 중국의 UBT와 기술평가 계약을 체결하는 등 장기지속형 주사제의 상업화를 추진 중이다.
nylee54@newspim.com