[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 -11월 5일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 4일 상임위 전체회의와 본회의를 열고 주요 현안을 논의했다
- 여야는 4일 최고위원회의와 의원총회를 열어 정국 현안을 점검했다
- 국회에서 4일 입법박람회와 각종 정책토론회가 잇따라 열렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
08:15 SBS D포럼 축사 / 동대문디지털프라자
09:10 아시아정당국제회의(ICAPP) 총회 축사 / 서울신라호텔
11:00 입법박람회 개회사 및 부스라운딩 / 국회 잔디마당
18:30 아시아정당국제회의(ICAPP) 만찬 축사 / 서울신라호텔
◆상임위원회
10:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 제2회의장
14:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호
◆의원실 세미나
10:00 정혜경 의원실 등, 공공성 확대, 정의로운 전환을 위한 발전공기업 통합 방안 모색 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 김성원 의원실, 지속 가능한 중견기업 성장 촉진 방안 / 의원회관 제1소회의실
10:00 박수영 의원실 등, 한미통상협상 긴급진단 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
10:30 조승래 의원실 등, 대전 Art&Tech 센터 설립 타당성 검토 연구 최종결과 발표회 / 국회도서관 소강당
11:00 강대식 의원실 등, 2026 국립치의학연구원 대구 유치를 위한 국회 토론회 / 의원회관 제3세미나실
13:00 염태영 의원실 등, 주거안정플랜 현장에서 다시 묻다: 더불어민주당 주거복지특별위원회 연속 간담회 1차간담회 / 의원회관 제2간담회의실
13:30 강득구 의원실 등, 시민과 함께하는 장애인 등 특별지원교육 포럼 / 의원회관 제3간담회의실
13:30 안도걸 의원실 등, 한국 금융의 기회와 전략 / 의원회관 제1소회의실
14:00 서왕진 의원실 등, 에너지 기본권 강화 방안 마련 국회토론회 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 박해철 의원실 등, 플랫폼·프리랜서 노동공제 제도화 방안 국회 정책토론회 / 국회도서관 소강당
◆소통관 기자회견
09:20 배현진 의원, [현안 기자회견]
09:40 배현진 의원, [현안 기자회견]
10:00 김준형 의원, [조국혁신당 현안 기자회견]
10:40 윤종오 의원, [청해부대 우회파병 추진 반대 입장 발표 기자회견]
11:00 이광희 의원, [울산 혁신도시 내 민간 분양 토지 관련 법 개정 촉구 기자회견]
13:20 임미애 의원, [농어촌기본소득 관련 기자회견]
15:40 박충권 의원, [원외당협위원장단 이재명 정부 규탄성명 발표 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 유튜브 '민티07' 출연
09:00 제13차 아시아정당국제회의 총회 개회식 / 서울 신라호텔 2층 다이너스티홀
13:20 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
16:00 체육특별위원회 출범식 / 국회 의원회관 306호
17:00 국회 입법박람회 부스 방문 / 국회 중앙잔디광장
*한병도 원내대표
08:15 SBS D FORUM 2026 / 서울 DDP 아트홀 1관
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
11:00 국회 입법박람회 개막식 / 국회 운동장
13:20 의원총회
14:00 본회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
11:00 의원총회 / 국회 본관 246호
*정점식 원내대표
08:15 SBS D 포럼 2026 / 서울 DDP 아트홀 1관
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:30 최고위원회 / 본관 224호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
14:00 본회의
16:30 민생기병대 포천이주노동자센터 방문 간담회 / 포천시 호국로 964번길 15-32
18:30 동두천 옛 성병관리소 보존을 위한 공동대책위원회 방문 간담회 / 동두천시 상봉암동 8-2
*김준형 원내대표
09:30 최고위원회의 / 본관 224호
10:00 불평등해소 특별법 당론발의 기자회견 / 국회 소통관
14:00 국회 외평포럼 주최 미얀마SCEF 초청 간담회 / 의원회관 10간담회의실
14:00 본회의
19:00 CBS라디오 박재홍의 한판승부 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본청 170호)
14:30 입법박람회 부스 관람 및 체험 / 국회 잔디마당
*천하람 원내대표
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