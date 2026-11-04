안신일 세종시의장 "행정수도 완성, 특별법 제정 반드시 필요"

AI 핵심 요약beta
- 안신일 세종시의회 의장이 4일 한병도 원내대표를 만나 특별법 제정을 촉구했다
- 국회세종의사당과 대통령 집무실 건립 및 행정수도 지위 제도화를 논의했다
- 참석자들은 지방의회법 제정에도 공감하고 국회와 연대를 강화하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지방의회 독립성 강화 국회·지방의회 협력 확대
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 안신일 세종시의회 의장이 한병도 더불어민주당 원내대표를 만나 행정수도특별법의 연내 제정을 촉구했다.
4일 시의회에 따르면 안 의장은 이날 한 원내대표를 만나 국회세종의사당과 대통령 세종집무실 건립을 차질 없이 추진하고 세종시의 행정수도 지위를 제도화하기 위해 행정수도 특별법의 조속한 제정이 필요하다는 데 뜻을 모았다.
이번 면담은 대한민국시도의회의장협의회 차원에서 마련됐다. 남종섭 협의회장을 비롯해 안 의장 등 6개 시도의회 의장과 협의회 사무처 관계자들이 참석해 행정수도 특별법 제정과 지방의회법 입법 필요성을 논의했다.
이 자리에서 안 의장은 "국회세종의사당과 대통령 세종집무실 건립을 차질 없이 추진하고 세종시의 행정수도 지위와 기능을 제도적으로 뒷받침하려면 특별법 제정이 필요하다"고 강조했다.
참석자들은 행정수도 완성이 수도권 과밀 해소와 국가균형발전을 위한 국가적 과제라는 데 공감하고, 특별법의 조속한 입법을 위해 협력하기로 했다.
이와 함께 지방의회의 독립성과 자율성, 전문성을 높이기 위한 지방의회법 제정 필요성도 논의됐다. 지방의회가 지역 현안을 정책과 입법에 제대로 반영하려면 조직·인사·예산 운영의 독립성을 뒷받침할 제도적 기반이 마련돼야 한다는 데 의견을 같이했다.
참석자들은 행정수도 특별법과 지방의회법 제정이 국가균형발전과 실질적인 지방자치 구현을 위한 핵심 과제라는 데 공감하고 입법 성과를 이끌어내기 위해 국회와 지방의회 간 소통과 연대를 강화하기로 했다.
안 의장은 "행정수도 완성은 세종시만의 현안이 아닌 대한민국의 미래와 국가균형발전을 위한 공동 과제"라며 "행정수도 특별법의 연내 제정과 지방의회의 위상·역량 강화를 위한 지방의회법 제정이 실질적인 성과로 이어지도록 국회와 소통하고 전국 지방의회와 연대해 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com