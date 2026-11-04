태그럭비 대회 신청부터 학교 장비 지원까지…대한태그럭비협회 홈페이지 개설

AI 핵심 요약beta
- 대한태그럭비협회는 4일 공식 홈페이지를 정식 개설했다.
- 홈페이지에서 대회 참가와 교육·지도자 과정 신청이 가능하다.
- 학교·단체는 체육활동 장비 지원과 실적 보고도 할 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=대한태그럭비협회가 대회 참가와 교육, 학교 체육 지원을 한곳에서 이용할 수 있는 온라인 창구를 마련했다.
대한태그럭비협회는 시범 운영과 베타 테스트를 거쳐 공식 홈페이지를 정식 개설했다. PC와 모바일에서 접속할 수 있으며, 종목 소개부터 각종 프로그램 신청까지 다양한 기능을 담았다.
협회는 홈페이지를 통해 11월 14일 인천 남동아시아드 럭비전용경기장에서 개최하는 '제1회 OK 전국 태그럭비 대회' 참가 신청을 받는다. OK금융그룹이 공식 후원하는 이번 대회에는 초등부부터 성인부까지 참가한다. 대회 규정과 경기 일정, 대진표, 경기 결과도 홈페이지에서 확인할 수 있다.
태그럭비를 처음 접하는 이용자를 위한 교육 콘텐츠도 마련했다. 태클 등 신체 접촉 대신 상대 선수의 허리에 부착된 태그를 떼는 경기 방식을 그림 자료와 영상으로 설명해 기본 규칙을 익힐 수 있도록 했다.
지도자와 심판을 위한 서비스도 운영한다. 양성과정과 연수 일정을 확인하고 참가를 신청할 수 있으며, 자격 취득자 조회 기능도 갖췄다. 주말 체험프로그램 예약과 각종 행사 신청, 현장 사진·영상 열람도 가능하다.
학교와 단체의 종목 도입을 돕는 기능도 포함됐다. 체육 수업이나 방과후 프로그램에 필요한 태그 벨트와 전용 공 등의 장비 지원을 신청하고, 활동 후 실적 보고서까지 같은 홈페이지에서 제출할 수 있다.
대한태그럭비협회 김대수 회장은 "홈페이지 개설을 계기로 교사와 학생, 동호인, 지도자의 참여 기회를 넓히겠다는 뜻을 밝혔다. 아울러 이용자들의 의견을 수렴하고 현장과 소통하는 통로로 홈페이지를 운영하겠다"고 밝혔다.
iaspire@newspim.com