평택 한화포레나 지제역, 6일 견본주택 개관…1098가구 분양 나서

AI 핵심 요약beta
- 한화 건설부문은 6일 평택 세교동서 견본주택을 개관했다
- 한화포레나 지제역은 1098가구 규모 브랜드 단지로 조성된다
- 청약은 9일 특별공급을 시작해 10·11일 순차 진행된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = ㈜한화 건설부문이 오는 6일 경기 평택시 세교동 일원에 들어서는 '한화포레나 지제역' 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나선다.
4일 ㈜한화 건설부문에 따르면 한화포레나 지제역은 평택지제역 생활권에 조성되는 1098가구 규모의 브랜드 대단지로 우수한 광역교통망과 직주근접 입지를 갖춘 것이 특징이다.
단지는 경기도 평택시 세교동 725번지 일원이며 지하 2층~지상 최고 27층, 12개 동 규모다.
전용면적별 가구 수는 ▲84㎡A 452가구▲84㎡B 208가구▲84㎡C 168가구▲84㎡D 122가구▲116㎡A 148가구로 실수요자 선호도가 높은 전용 84㎡ 타입이 전체의 약 86.5%인 950가구가 배치된다.
특히 평택지제역 생활권은 고덕국제신도시와 브레인시티, 평택 도심을 연결하는 중심 입지로 평가받고 있는 지역으로 단지 반경 약 5㎞ 내에는 삼성전자 평택캠퍼스가 위치해 있다.
단지는 전 세대를 남향 위주로 배치하고 중앙광장을 중심으로 어린이집, 다함께돌봄센터, 키즈그라운드, 시니어 클럽하우스, 펫 프렌즈 파크 등 다양한 커뮤니티 시설도 갖춘다.
이와 함께 작은도서관과 독서실, 피트니스센터, GX룸, 필라테스룸, 샤워시설 등을 갖춘 커뮤니티 공간도 마련될 예정이다.
아울러 한화포레나만의 특화 설계도 적용돼 단지 진입부에는 '그랜드 플로우(Grand Flow)' 조경 디자인이 적용되며 주차장에는 국내 최초 천장형 전기차 충전 시스템인 'EV에어스테이션'이 설치될 예정이다.
또한 '포레나 코지커브 엘리베이터', '포레나 엣지룩', 삼성물산 홈 플랫폼 '홈닉(Homeniq)' 등도 도입된다.
청약 일정은 11월 9일 특별공급을 시작으로 10일 1순위, 11일 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 11월 18일이며, 정당계약은 11월 29일부터 12월 1일까지 3일간 실시된다.
한화포레나 지제역 견본주택은 경기도 평택시 세교동 (세아초등학교 옆)에 위치해 있으며 입주는 2029년 말 예정이다.
krg0404@newspim.com