이상일 용인시장, 이탈리아 ST마이크로일렉트로닉스 캠퍼스 방문

AI 핵심 요약beta
- 이상일 용인시장과 대표단은 3일 이탈리아 ST마이크로일렉트로닉스를 방문했다
- 용인시 반도체 육성 정책과 기업 지원 및 생태계 확장 계획을 소개했다
- 전력반도체 기술과 연구개발 현장을 둘러보고 협력 확대를 논의했다
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"용인시, 반도체 기업 성장과 생태계 확장 지속 지원"
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장과 시 대표단이 유럽 출장 마지막 일정으로 이탈리아의 글로벌 전력반도체 기업인 ST마이크로일렉트로닉스 캠퍼스를 방문했다.
4일 시에 따르면 이 시장과 대표단은 지난 3일(현지시간) 이탈리아 밀라노 외곽 아그라테 브리안자에 위치한 ST마이크로일렉트로닉스를 찾아 레나토 마르티레 그룹 부사장 등 주요 관계자들과 간담회를 가졌다.
이 시장은 간담회에서 ST마이크로일렉트로닉스의 사업 현황과 기술 개발 방향에 대한 설명을 듣고 용인시의 반도체 산업 육성 정책과 주요 프로젝트를 소개했다.
삼성전자와 SK하이닉스가 추진 중인 대규모 반도체 프로젝트를 비롯해 용인시의 기업 지원 정책과 반도체 생태계 확장 계획도 설명했다.
이 시장은 "전력반도체 분야를 선도하는 ST마이크로일렉트로닉스를 방문하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "전기차가 내연기관 자동차를 빠르게 대체하고 있고 인공지능 시대를 맞아 데이터센터의 중요성도 커지고 있는 만큼 전력반도체의 활용 분야가 더욱 확대될 것"이라고 말했다.
이어 "ST마이크로일렉트로닉스가 한국에서도 더 큰 역할을 하길 기대한다"며 "용인에는 반도체 관련 기업들의 투자가 이어지고 있고 반도체 생태계도 지속적으로 확장되고 있다"고 밝혔다.
또 "용인시는 반도체 관련 기업의 성장과 발전을 돕기 위해 행정적 지원을 적극적으로 추진하고 있다"며 "삼성전자와 SK하이닉스의 초대형 프로젝트가 완성되면 용인은 단일 도시 기준 세계 최대 규모의 반도체 생태계를 갖추게 될 것"이라고 강조했다.
ST마이크로일렉트로닉스는 연구개발과 칩 설계, 공정 기술, 제조, 패키징, 테스트, 고객 지원 등을 아우르는 종합반도체 기업이다.
전 세계 40여 개 국가에서 사업을 전개하고 있으며 9개 국가에 14개 제조시설을 운영하고 있다.
연구인력 9600여 명을 포함해 약 4만9000명이 근무하며 지능형 모빌리티 구현과 인공지능 인프라 확대, 에너지 효율 향상 등을 목표로 전력반도체 기술 개발과 사업 확대를 추진하고 있다.
이 시장과 대표단은 간담회에 이어 캠퍼스 내 일부 시설과 공정을 둘러보며 회사 관계자로부터 연구개발, 반도체 설계 및 제조 공정 등에 대한 설명을 들었다.
이번 방문은 이 시장의 유럽 출장 마지막 일정으로 진행됐다. 대표단은 앞서 네덜란드 에이에스엠엘(ASML) 본사를 방문해 고대역폭메모리 반도체 생산에 필요한 극자외선 노광장비 관련 현황을 살펴보고 ASML 본사가 위치한 벨트호벤 시장과 면담했다.
또 광반도체 기술개발을 지원하는 에인트호벤의 포톤델타 관계자, 홍석인 주네덜란드 한국대사와 만났으며 암스테르담 자위다스 지역의 교통 인프라 지하화 계획인 '자위다스독' 현장도 방문했다.
이탈리아에서는 피렌체 부시장 등과 도시 및 산업 분야 협력 방안도 논의했다.
이 시장과 시 대표단은 ST마이크로일렉트로닉스 방문 일정을 끝으로 귀국길에 올랐다.
seraro@newspim.com