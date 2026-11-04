HLB이노베이션 "베리스모, 'SynKIR-110' 전임상 결과 공개"

AI 핵심 요약beta
- 베리스모는 4일 SynKIR-110 전임상 연구 결과를 공개했다
- SynKIR-110은 기존 CAR-T보다 빠른 종양 제어 효과를 보였다
- 사이토카인·탈진 표지자와 정상 폐 조직 비표적 축적도 낮았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주요 사이토카인 생성량 CD28 기반 CAR-T 대비 최대 30분의 1 수준
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB이노베이션의 미국 자회사 베리스모 테라퓨틱스가 개발 중인 고형암 CAR-T 치료제 'SynKIR-110'이 전임상 연구에서 기존 CAR-T 치료제보다 빠른 종양 제어 효과를 보인 것으로 나타났다. 사이토카인 생성과 T세포 탈진 관련 표지자 발현도 기존 비교군보다 낮게 나타났다.
4일 HLB이노베이션은 베리스모가 3일(현지시간) 이 같은 내용의 SynKIR-110 전임상 연구 초록을 공개했다고 밝혔다. 연구 결과는 4일부터 8일까지 미국 애리조나주 피닉스에서 열리는 미국면역항암학회(SITC 2026)에서 포스터로 발표될 예정이다.
이번 연구는 SynKIR-110과 기존 CD28 및 4-1BB 기반 단일사슬 CAR-T를 직접 비교해 KIR-CAR 구조의 특성을 평가한 전임상 연구다. 공개된 초록에 따르면 SynKIR-110은 기존 비교군보다 빠른 종양 제어 효과를 보이면서도 사이토카인 생성은 낮은 수준을 유지했다. CD28 기반 단일사슬 CAR-T와 비교했을 때 주요 사이토카인인 IFN-γ는 약 10분의 1, TNFα와 IL-2는 각각 약 30분의 1 수준으로 나타났다.
종양 조직에 침투한 CAR-T 세포를 분석한 결과에서도 차이가 확인됐다. SynKIR-110 투여군의 CD8 T세포에서는 탈진 관련 표지자인 TIM3, LAG3, PD1의 발현이 CD28 및 4-1BB 기반 단일사슬 CAR-T 비교군보다 낮았다.
비표적 활성에서도 차이를 보였다. 기존 CD28 및 4-1BB 기반 단일사슬 CAR-T 비교군에서는 시험관 내 비표적 활성이 나타났고, 생체 내에서는 정상 폐 조직에 CD8 CAR-T 세포가 축적됐다. 반면 SynKIR-110 투여군에서는 이러한 현상이 관찰되지 않았다.
SynKIR-110은 항원 결합과 T세포 활성화를 분리한 다중사슬 KIR-CAR 구조를 적용한 치료제다. 현재 중피종과 난소암, 담관암 등 메소텔린을 발현하는 진행성 고형암 환자를 대상으로 임상 1상(STAR-101, NCT05568680)이 진행 중이다. 임상 2상 권장용량(RP2D)을 결정하기 위한 용량 증량 단계에 있다.
로라 존슨 베리스모 테라퓨틱스 최고과학책임자(CSO) 겸 최고운영책임자(COO)는 "이번 전임상 직접 비교 결과는 항원 결합과 T세포 활성화를 분리하는 다중사슬 KIR-CAR 플랫폼이 기존 단일사슬 CAR-T에서 나타날 수 있는 지속적 신호와 비특이적 비표적 활성을 줄이면서도 항종양 활성을 유지할 수 있다는 기전적 근거를 뒷받침한다"고 말했다.
이어 "특히 빠른 종양 제어와 낮은 사이토카인 생성, T세포 탈진 표지자 감소와 함께 정상 폐 조직에서 비표적 축적이 관찰되지 않았다는 점은 현재 메소텔린 발현 고형암 환자를 대상으로 진행 중인 임상 1상에서 평가하고 있는 SynKIR-110의 차별화된 안전성 및 유효성 프로파일을 보여준다"고 설명했다.
nylee54@newspim.com