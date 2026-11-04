경남 김해·창녕·합천, 농림부 '악취 개선사업' 선정…총 53억원 규모

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 4일 가축분뇨처리지원사업 4곳 선정으로 국비 12억 확보했다
- 김해·창녕·합천은 43억 투입해 축산악취와 분뇨처리시설을 개선한다
- 합천축협은 9억5900만원으로 노후 액비화시설을 개보수한다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 축산농가의 악취 저감과 가축분뇨 처리시설 개선에 팔을 걷어 붙쳤다.
도는 농림축산식품부 주관 2027년 가축분뇨처리지원사업 공모에서 2개 분야 4곳이 선정됐다고 4일 밝혔다. 이로써 도는 국비 12억5100만원을 확보는 등 총 53억 규모로 사업을 추진한다.
선정된 사업은 축산악취개선사업 3곳과 공동자원화시설 개보수사업 1곳이다.
축산악취개선사업에는 김해시와 창녕군, 합천군이 선정됐다. 3개 시군은 총사업비 43억3800만 원을 들여 축산농가의 악취 저감과 가축분뇨 처리시설 개선, 경축순환 활성화를 추진한다. 이 가운데 국비는 8억6800만 원이다.
이번 공모에는 전국 48개 시군이 신청해 13개 시군이 최종 선정됐다. 경남에서는 합천군이 1위, 김해시가 3위, 창녕군이 8위에 올랐다.
김해시는 양돈농가 12곳에 14억6000만원을 투입한다. 창녕군은 산란계 농가 2곳에 4억2000만 원을 지원한다. 합천군은 양돈농가 9곳을 대상으로 24억5800만 원을 들여 분뇨 처리방식 개선과 악취 저감 사업을 추진한다.
김해시는 7년 연속, 합천군은 6년 연속, 창녕군은 3년 연속 해당 사업에 선정됐다.
공동자원화시설 개보수사업에는 합천축협 초록자원화센터가 선정됐다. 전국 21개 시설이 신청해 5곳이 대상에 포함됐다. 합천축협은 9억5900만원을 투입해 노후 액비화시설을 개보수하고 가축분뇨 처리 효율을 높일 계획이다.
도는 사업 추진에 앞서 시군별 준비 상황을 점검하고, 선정되지 않은 시군에는 사업계획 보완을 지원할 방침이다.
news2349@newspim.com